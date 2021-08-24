宅在家拚「挖礦」掉陷阱 詐賣顯示卡騙80多人、得手逾400萬

假賣家還會錄下包裝出貨影片取信被害人。（記者姚岳宏翻攝）

2021/08/24 14:49

〔記者姚岳宏／台北報導〕疫情期間詐騙不停歇，今年3月到7月間，楊姓男子等3人在網路販售標榜可挖礦的高階顯示卡，先以低價吸引網友目光，再傳送他人身分證或健保卡等照片，以取信被害人，當被害人匯款後，隨即封鎖並從此消失，警方清查超過80人受騙，財損逾400萬元，刑事警察局循線前往桃園市逮楊嫌等3人，詢後依詐欺罪嫌移送檢方偵辦。

刑事局偵九大隊調查，楊嫌等3人在今年3月起，在臉書各大社團販售高階「電腦顯示卡」，以低於市價價格吸引被害人上鉤後，要求被害人先匯款再寄出，為強調真實，除傳送他人的身分證件，還會親自錄下包裝貨品及寄件影片給被害人。

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等被害人匯款到犯嫌指定帳戶，未收到商品或是收到不符之商品後，且遭賣家封鎖，始驚覺受騙，經清查被害民眾目前已有87人，財損金額逾400萬元。刑事局與桃園市刑大科偵隊共組專案小組，前往桃園市查獲楊男等3嫌，查扣犯案使用手機及健保卡等贓證物。

警方呼籲，網購商品應慎選優良有信用網路商家，透過面交方式或選擇提供第三方支付之網購平台，凡是「網友」要求「先匯款再寄出」，不論價格多便宜、對方提出什麼身分證明，都勿輕信，有任何疑問請撥打165反詐騙諮詢專線尋求協助。

假賣家還會錄下包裝出貨影片取信被害人。（記者姚岳宏翻攝）

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