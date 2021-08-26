捐款人遭駭個資騙錢今年財損達9.4億 公益團體募款雪上加霜

立委林奕華今日召開「公益有愛 避免受害」記者會，與公益團體聯合呼籲捐款人留意詐騙訊息勿上當。（記者塗建榮攝）

2021/08/26 13:04

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨立委林奕華、民進黨立委邱泰源今偕多個社福團體開記者會揭露，近期有駭客入侵公益團體的中介網路軟體公司竊取捐款人個資，再以解除分期名義詐騙，今年的新型社群投資詐欺案件比去年同期增加1215件，財損高達9.4億元，疫情期間社福團體募款不易，盼大家小心之餘也繼續支持。刑事警察局、調查局表示，偵查不公開，但已全力偵辦中。

林奕華、邱泰源表示，詐騙集團竊取捐款人個資，再以「工作人員操作錯誤，導致網路匯款變成分期付款或定期扣款」等偽名義電話詐騙，疫情期間社福團體已經募款不易，希望相關政府單位全力以赴，並提醒大家不要受騙，也希望繼續支持社福團體，。

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林奕華指出，今年1至6月累計詐欺案件有1萬1447件，近期新型社群投資詐欺案件，今年1月至8月8日計有2612件，較去年增加1215件，金額高達9億4千餘萬元，比去年同期增加4億1千多萬元，詐騙受害案件數及財損皆急遽上升，希望警政單位積極查緝不法份子以外，也應將網路詐騙列為重大治安管理專案。

中華民國兒童癌症基金會董事長林東燦表示，對於這件重大個資外洩，第一時間已聯繫網路管理公司並向警局報案，對受害的捐款人感到抱歉，希望大家提高警覺，他們也會嚴謹要求網路管理公司保護捐款人個資，希望社會對行善仍有信心。

中華民國心臟病兒童基金會執行長王主科難過地說，被駭入的事中介的網路軟體公司，該公司應該要負責，他也覺得很對不起善良的捐款人，提醒大家，詐騙集團通常利用週末、晚上，基金會沒上班、無法查證的時間詐騙，請大家務必小心，最高已有人被騙走十幾萬元。

瑞信兒童醫療基金會董事長吳春福表示，去年起受疫情影響，弱勢家庭或病友已陷入困境，如今又因詐騙犯罪事件影響捐款意願，雪上加霜，請求社會大眾協助，在預防詐騙的同時，也能夠繼續支持所有公益團體、共同協助我們幫助弱勢家庭或病友，也希望行政、立法單位能加重刑責、遏止詐騙。

台大兒童健康基金會董事長吳美環說明，對於資安外洩已第一時間積極聯繫捐款人，提醒注意可能的話術、手法，但這次傷害到的是社會大眾做公益的意願，傷的是社會的根本，希望大家還能繼續支持公益團體。

刑事警察局代表回應，165反詐騙中心7月27日起陸續接到反應，已主動發布新聞宣導不要受騙，調查局也已針對系統商做相關資安檢測、掌握境外IP資料，透過外交手段查驗相關訊息，並追查國內車手，會在最短時間用最大力量釐清此案。調查局也呼應說，目前立案偵查已有初步結果。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

立委林奕華（中）今日召開「公益有愛 避免受害」公益團體聯合呼籲捐款人留意詐騙訊息勿上當記者會，立委邱泰源（右）出席。（記者塗建榮攝）

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