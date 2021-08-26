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    首頁　>　社會

    詐團租民宿建機房行騙中國人 13人被逮

    王男為主的詐騙集團租住新社區民宿行騙，被警方當場查獲。（記者歐素美翻攝）

    王男為主的詐騙集團租住新社區民宿行騙，被警方當場查獲。（記者歐素美翻攝）

    2021/08/26 16:28

    〔記者歐素美／台中報導〕詐騙集團謊稱短期旅遊，在台中市新社區租住民宿，行騙中國民眾，東勢分局新社分駐所接獲情資，逮捕30歲主嫌王男等2女11男共13人，並查扣手機27支、筆電1台、中國電信卡8張等多項證物，依組織犯罪條例、詐欺罪嫌移送台中地檢署偵辦，並持續追查幕後其他份子。

    警方表示，主嫌王男涉嫌在新社區租住民宿6日間，設置詐騙機房詐騙中國民眾錢財，東勢分局新社分駐所早已佈建友善通報網發揮功效，循線查緝，於24日下午6點多， 一舉至民宿逮捕該詐欺集團13名嫌犯，現場並查扣詐欺工作手機27支、筆電1台、中國電信卡8張、網卡6張、台哥大網卡2張、台哥大儲值卡2張、無線電2台、WIFI分享器1台等證物。

    警方初步調查，涉案的詐騙集團為躲避警方查緝，以偽裝短期旅遊租客方式承租民宿，再將機房輾轉藏設於承租地點中，詐騙模式係假冒公安單位，詐騙旅居歐洲地區的中國民眾，先以假冒「大使館」名義，撥打電話給被害人，稱被害人個資外洩遭人冒用申請行動電話，電話涉及不法。

    俟被害人上當後，再將電話轉給二線詐欺機手，假冒「公安局」佯稱民眾名下電話涉及不法；再由三線詐欺機手，假冒「檢察官」，以法院執行命令凍結帳戶為由恫嚇被害人，要求監管被害人金融帳戶，並將其金流轉出。

    目前究竟有多少人被害？詐騙金額多少？警方表示，還有待進一步調查。專案小組正持續深入追查，並將13人依組織犯罪條例、詐欺罪嫌移送台中地檢署偵辦。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    王男為主的詐騙集團租住新社區民宿行騙，被警方當場查獲。（記者歐素美翻攝）

    王男為主的詐騙集團租住新社區民宿行騙，被警方當場查獲。（記者歐素美翻攝）

    警方現場查扣王姓主嫌詐騙集團犯案所用的27支手機等證物。（記者歐素美翻攝）

    警方現場查扣王姓主嫌詐騙集團犯案所用的27支手機等證物。（記者歐素美翻攝）

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