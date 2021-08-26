「美軍醫博士」詐騙近300萬 81歲老車手苗栗竹南落網

苗栗縣竹南警分局偵破一起詐騙案，一名婦人在網路結識自稱美國軍醫博士的男子，半個月內被騙近300萬元，警方循線逮捕車手，竟是名高齡八旬的老翁。圖為操作ATM示意圖。（資料照，記者涂鉅旻攝）

2021/08/26 17:58

〔中央社〕苗栗縣竹南一名婦人在網路結識自稱美國軍醫博士的男子，對方半個月內向婦人誆稱借款詐騙得手近新台幣300萬元，家屬察覺有異報警；警方循線逮捕車手，竟是名高齡81歲老翁。

苗栗縣警察局竹南分局副分局長張中今天指出，查緝同仁利用被害婦人前往竹南火車站與詐騙集團成員面交金錢機會，當場逮捕負責取錢的81歲謝姓老翁，他聲稱受託於韓裔美籍的朋友「幫忙拿錢」，卻未能清楚交代來龍去脈，全案依詐欺罪移送苗栗地檢署偵辦，並將持續追查上游組織。

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張中說，以往查獲詐騙集團車手多為年輕男女，謝姓老翁堪稱是分局有史以來查獲最高齡的車手。

警方調查，被害徐姓婦人於網路結識一名自稱美國軍醫博士的男子，誆稱因提早退休而需一筆錢，徐婦先轉帳匯款16萬餘元後，對方又藉故其他事由要求徐婦面交2次金錢，短短半個月得手280餘萬元。

詐騙集團食髓知味準備再向徐婦詐騙140萬元時，婦人家屬察覺有異，22日向竹南分局竹南派出所報案，警方組成專案小組，24日由分局偵查隊副隊長林盈達率多人埋伏於竹南火車站，待面交完成時機成熟後，當場在火車站月台逮捕謝姓老翁，於老翁後背包內查獲剛收取的140萬元贓款。

警方提醒，假交友真詐騙的手法層出不窮，詐騙集團常找鰥寡孤獨者下手，以作伴為由欺騙感情、詐騙錢財，民眾千萬勿輕信網路交友假藉任何理由向自己索取錢財，此外，也不要輕信他人話語替他人領錢或代收金錢，避免淪為詐騙集團車手。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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