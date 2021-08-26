為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    矯正學校教導員淪跑腿 幫收容學生送菸買食品被撤職

    矯正學校明陽中學收容少年犯，一名姓黃姓教導員假借職務之便，幫學生跑腿送菸及購買乳清高蛋白粉，違反相關規定。（資料照）

    矯正學校明陽中學收容少年犯，一名姓黃姓教導員假借職務之便，幫學生跑腿送菸及購買乳清高蛋白粉，違反相關規定。（資料照）

    2021/08/26 21:38

    〔記者吳政峰／台北報導〕矯正學校明陽中學收容少年犯，一名姓黃姓教導員假借職務之便，幫學生跑腿送菸及購買乳清高蛋白粉，違反相關規定，被依圖利罪判刑2年，緩刑5年。懲戒法院日前再判他撤職，停任2年公務員確定。

    判決指出，2019年間，學校一名學生染上皮膚病，黃員未請他就醫，反協助挾帶轉交青春痘藥膏給該名學生。該生是班長，因校內班際比賽得名，黃員竟然送他1包香菸作為獎勵。而該生生日時，黃員也送他1包香菸當作生日禮物。該生還給請人給黃員4000元，請他幫忙跑腿購買乳清高蛋白粉。另一名學生如法炮製，也請人拿錢給黃員，使喚他幫忙跑腿，協助夾帶乳清高蛋白粉。

    還有2名學生擔任班長表現良好，班際競賽經常得名，也幫忙排解同學間的糾紛，黃員為了獎勵他們，多次贈菸。2020年間，黃員在未編排勤務下，擅自進入戒護區學生宿舍，把未經檢查的物品挾帶擲入舍房。

    黃員自稱每年均獲記嘉獎1次或2次，且在明陽中學任職期間各種工作成績均名列前茅，他是為了鼓勵學生有榮譽心、爭取好成績，動機良善，可從所帶領班級參加各項活動皆能進入前3名，整潔秩序比賽更是從不落人後，顯見學生有明顯改變。

    刑事部分，黃員被依圖利罪判刑2年，緩刑5年。職務部分，懲戒法院認為黃員圖利他人，戕害人民對公務員的信賴，為維護公務紀律，有懲戒必要。

    懲戒法院審酌黃員的違失行為次數、圖利收容學生的物品、數額，及公務員懲戒法各情狀，評議後認為原審黃員撤職，並停止任用2年，懲戒無誤，駁回其訴，全案確定。

    ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    離譜！明陽中學教導員 竟送香菸獎勵收容學生
    2021/04/24 23:22

    離譜！明陽中學教導員 竟送香菸獎勵收容學生
    明陽中學「F4」太帥！管理員成迷弟幫偷渡香菸、色情刊物發大財
    2021/04/10 11:47

    明陽中學「F4」太帥！管理員成迷弟幫偷渡香菸、色情刊物發大財

    定期定額智能版！看看你適合哪種投資方式？
    太帥！矯正署明陽中學「F4」 教導員、管理員成迷弟為他們犯罪
    2020/06/02 11:30

    太帥！矯正署明陽中學「F4」 教導員、管理員成迷弟為他們犯罪

    LTN金牌風雲榜 中獎名單點我看
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播