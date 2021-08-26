矯正學校教導員淪跑腿 幫收容學生送菸買食品被撤職

矯正學校明陽中學收容少年犯，一名姓黃姓教導員假借職務之便，幫學生跑腿送菸及購買乳清高蛋白粉，違反相關規定。（資料照）

2021/08/26 21:38

〔記者吳政峰／台北報導〕矯正學校明陽中學收容少年犯，一名姓黃姓教導員假借職務之便，幫學生跑腿送菸及購買乳清高蛋白粉，違反相關規定，被依圖利罪判刑2年，緩刑5年。懲戒法院日前再判他撤職，停任2年公務員確定。

判決指出，2019年間，學校一名學生染上皮膚病，黃員未請他就醫，反協助挾帶轉交青春痘藥膏給該名學生。該生是班長，因校內班際比賽得名，黃員竟然送他1包香菸作為獎勵。而該生生日時，黃員也送他1包香菸當作生日禮物。該生還給請人給黃員4000元，請他幫忙跑腿購買乳清高蛋白粉。另一名學生如法炮製，也請人拿錢給黃員，使喚他幫忙跑腿，協助夾帶乳清高蛋白粉。

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還有2名學生擔任班長表現良好，班際競賽經常得名，也幫忙排解同學間的糾紛，黃員為了獎勵他們，多次贈菸。2020年間，黃員在未編排勤務下，擅自進入戒護區學生宿舍，把未經檢查的物品挾帶擲入舍房。

黃員自稱每年均獲記嘉獎1次或2次，且在明陽中學任職期間各種工作成績均名列前茅，他是為了鼓勵學生有榮譽心、爭取好成績，動機良善，可從所帶領班級參加各項活動皆能進入前3名，整潔秩序比賽更是從不落人後，顯見學生有明顯改變。

刑事部分，黃員被依圖利罪判刑2年，緩刑5年。職務部分，懲戒法院認為黃員圖利他人，戕害人民對公務員的信賴，為維護公務紀律，有懲戒必要。

懲戒法院審酌黃員的違失行為次數、圖利收容學生的物品、數額，及公務員懲戒法各情狀，評議後認為原審黃員撤職，並停止任用2年，懲戒無誤，駁回其訴，全案確定。

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