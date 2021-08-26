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    課堂上問同學「怎麼不去死」 女大生被告侵害「健康權」判賠

    新北地院。（資料照）

    新北地院。（資料照）

    2021/08/26 12:33

    〔記者王定傳／新北報導〕北部某私立大學黃姓女學生向法院提訴指出，她因熱衷參與課堂討論，積極回答老師上課問題，慘遭陳姓同學厭惡、排擠，對方時常冷言相向，甚至當眾出言謾罵：「那你怎麼不去死？」導致她精神創傷、休學，因此提訴求償，新北地院法官認為，陳女所為已侵害黃女健康權，判決她與家長賠償21775元，可上訴。

    黃女提訴指出，她因認真向學、熱衷參與課堂討論，積極回答老師問題，慘遭陳女厭惡，2019年10月15日上國文課時，陳女竟當全體師生面前謾罵：「那你怎麼不去死」，她當下頓時失措，深覺無助，一直壓抑情緒，下課後情緒崩潰、放聲大哭。

    黃女指出，陳女所為導致她的健康權受損，除萌生輕生想法外，迄今仍持續接受精神科門診及心理治療，且為避免與陳女再次接觸，回想起當初不堪情境，只好辦理休學，因此提訴求償21775元。

    法院審理時，陳女否認多次對黃女冷言相向，她並解釋，當日黃女提問：「你怎麼會希望一個黑暗的人向著光明？」她才接著問：「那你怎麼還活著？」，不是說：「那你怎麼不去死？」她覺得黃女很樂觀，雙方交談很歡樂，可以成為朋友，不知道這會造成傷害，且事後她有傳訊致歉：「我嘴太賤了」，另外，此事亦對她造成影響，她因此害怕與同學講話，「怕萬一跟同學講話，會被告」。

    法官依學生晤談資料紀錄、老師陳述、心理治療紀錄等證據判定，陳女在課堂討論時突然以負面、不洽當方式質問黃女：「那你怎麼還活著？」等，此舉導致黃女心理受創須接受心理治療，已侵害黃女的健康權。

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