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    防堵非洲豬瘟 移民署查獲52.7公斤來源不明豬肉製品

    移民署查獲來源不明豬肉製品及月餅。（記者王冠仁翻攝）

    移民署查獲來源不明豬肉製品及月餅。（記者王冠仁翻攝）

    2021/08/25 13:11

    〔記者王冠仁／台北報導〕台灣境內目前已有非洲豬瘟走私肉品流入，為了進一步防堵，移民署人員連續2天追查全國各地的東南亞商行、餐廳、攤商等437處，查獲6件共52.7公斤來源不明、標示不清的豬肉製品，甚至還有業者透過臉書販售。移民署目前已將這批豬肉製品送驗，同時進一步擴大溯源追查。

    移民署說，各地專勤隊前往查察，分別在彰化查獲不明水產及生肉5.5公斤，桃園市查獲網路販售來源不明豬肉製品，包含越南製香腸12條、火腿5包、3袋豬肉及豬油等30.8公斤，新竹市查獲網路販售來源不明越南什錦豬肉月餅，嘉義縣查獲來源不明豬肉製品12公斤火腿、香腸，高雄市於越南雜貨店查獲來源不明豬肉成分中秋月餅2盒及豬肉越南荷葉捲5份。

    為了進一步防堵非洲豬瘟侵台，移民署除加強查察非法外來店家外，更透過NGO團體、新住民培力發展資訊網等網站及臉書專頁，加強英、越、印、泰、柬、緬等多語多元宣導及社群推播非洲豬瘟防疫措施，讓新住民朋友瞭解非洲豬瘟病毒的危害。

    移民署呼籲，中秋節將至，購買年節應景食品，要把握「三不原則」：不買標示不清、不買來源不明、不買色澤過於鮮豔的食品。

    移民署查獲網購來源不明的生豬肉。（記者王冠仁翻攝）

    移民署查獲網購來源不明的生豬肉。（記者王冠仁翻攝）

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