攜子輕生害死大兒子 母被判刑12年半

曾姓婦人害死大兒子，高雄地院依殺人罪判曾婦徒刑12年6月。示意圖。（資料照）

2021/08/25 10:13

〔記者黃佳琳／高雄報導〕42歲曾姓婦人因家庭經濟問題與丈夫吵翻，丈夫負氣離家出走，曾罹患精神疾病的曾婦，待兩兒服藥昏睡後帶他們一起走絕路，丈夫返家查看時驚見妻兒3人昏迷，長子送醫搶救無效，高雄地院依殺人罪判曾婦徒刑12年6月。

判決指出，曾姓婦人和丈夫奉子成婚，丈夫在自宅開鎖店賺錢，曾女則辭去工作專心當家庭主婦；由於生意不好，月入3、4萬元，還要每月付2萬元房貸，兩人常為了錢的事發愁、吵架。

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曾婦2013年罹患「強迫症」，發病時每次洗手時間很久，每天洗手數十次，心情易怒、煩躁、無精神、無價值感、心情低落、容易緊張，後來她求助醫生，確診「重鬱症」，雖然有吃藥治療，但仍不見好轉。

不過，曾婦暪著丈夫自己患病的事，只對丈夫說自己是失眠症，兩人還是時常為了錢的事情吵架，丈夫更曾兩度離家出走。

去年7月3日晚間，曾婦帶2個兒子去夜市買東西，回家後待兒子陷入昏睡，決定讓自己和兒子一起走絕路。隔日下午5點多，曾婦的友人到家裡找她，但門鈴按很久都沒人回應，友人直覺不對勁，打電話給曾女丈夫蘇男，蘇男趕回家查看時，見到屋內佈滿濃煙，母子3人躺在床上失去意識，蘇男趕緊報警處理，警消到場將母子3人送醫，但大兒子身亡，曾婦和小兒子則在醫院搶救下挽回一命。

檢警介入調查，經通知2個兒子的學校師長到案說明，師長們都說2個孩子表現正常，不可能尋短，蘇男則說自己常因為錢的問題和老婆吵架，一個月前兩人再度大吵，於是他獨自搬出去在外獨居，沒想到妻子竟會帶孩子走上絕路。

由於曾姓婦人有精神方面疾病，檢方偵結後依殺人罪將她起訴，請法官量處適當之刑；高雄地院審理時，法官詢問她犯案過程，曾婦回說「沒有印象」，她的辯護律師也主張，曾婦有精神疾病應減輕其刑，但法官審酌犯案過程和經過，認定曾婦輕生、殺子意志相當堅決，辨識行為違法性及辨識能力，與一般人比較並未顯著減低，不適用減輕其刑規定。

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