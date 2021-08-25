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    被控索賄近500萬 公路總局工程司請回、1業者聲押

    新北地檢署。（資料照）

    新北地檢署。（資料照）

    2021/08/25 08:47

    〔記者王定傳／新北報導〕交通部公路總局中壢工務段林姓工程司，被檢舉利用核發挖掘公路許可證權限，透過中間人傳話給業者：「照規矩來」、「不給錢就不發照，若偷偷施工，每次至少罰15萬元」，再利用白手套向4家業者索賄近500萬元；新北地檢署昨指揮調查局台北市調查處發動搜索並約談林男等19人，今日凌晨複訊後將林男請回，一名自稱是林男代理人的黃姓業者聲押。

    本案起因是經營機電公司的鄭姓業者，去年從台電公司輸變電工程處北區施工處，標下總工程款達2億元的「大潭~林口線」等5件電纜機電工程標案，不料，卻傳出有人向業者傳話：「要申請路證，就要照規矩來」。

    鄭男申請路證受阻後又聽聞有人放話：「不給錢就不發照」、「敢偷施工，抓到一次至少罰15萬」等，後來更有一名自稱是林姓工程司代理人的黃姓業者出面索賄。

    業者及下包商擔心未取得路證，恐影響工程進度導致損失，被迫在公司等處，分批交付數十萬至百餘萬元不等金額給黃男，不到1年時間交付近500萬元。全案之所以曝光，是因有其他業者付款後仍遭索賄，加上有人看不下去因此向調查局提出檢舉。

    新北檢檢肅黑金專組檢察官劉恆嘉昨指揮台北市調查處，兵分13路搜索公路總局中壢工務段辦公室、林姓工程司住居處等處，查扣帳冊、現金等物，約談林男等9名被告及10名證人到案，全案朝違反貪污治罪條例中的「藉勢藉端勒索財物」等罪嫌偵辦。

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