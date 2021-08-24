為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    誆有管道入讀美國學校 3家長交付194萬驚受騙

    圖為新北市馬禮遜美國學校。（資料照，記者周湘芸攝）

    圖為新北市馬禮遜美國學校。（資料照，記者周湘芸攝）

    2021/08/24 17:24

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市李姓女子誆稱丈夫是美國馬禮遜學校家長會委員、表姊與該校董事長特助熟識，只要支付學費、捐贈學校美金及佣金，可以協助就讀，3名家長信以為真共交付194萬餘元，還拿到李女偽造的收據，直到該校洽談入學事宜才驚覺受騙，台中地院依詐欺、偽造文書等罪判刑李女2年，並沒入犯罪所得194萬餘元。

    判決書指出，前年10月間，39歲李女前往中市劉男經營的餐廳用餐並與劉攀談，發現劉希望兒子能進入台中馬禮遜學校就讀，即佯稱丈夫是該校家長委員，而表姊認識該校台北校區的董事長特助，可以協助就讀，隨即與對方互加入LINE好友。

    接著由李女假扮的「表姊」向劉誆稱，學校剛好有一對雙胞胎學生要轉學，校方會釋出名額，可透過董事長特助保留劉的兒子，但除了學費28萬2400元，另需捐款美金7000元（折合新台幣21萬2100元）給學校，並支付她及董事長特助佣金15萬元，致劉信以為真。

    同年10月28日，李女誆代替有事在忙的表姊前往劉的餐廳，共向劉收取64萬4500元，並由李女偽造學費收據、及捐款的收據交付給劉，之後李女再向劉佯稱學校還有名額，劉便詢問友人王婦及王姓商人，兩人同樣信以為真，再由李女以同樣手法詐財。

    共交付194萬餘元的3名家長，直到同年至馬禮遜學校台中校區欲商談入學事宜，見李女未出現起疑，經詢問校方始知受騙，加上李女避不見面提告，案件審理時，李女坦承因當時有龐大的經濟缺口犯案，合議庭予以判刑。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    「小鼠計畫」詐走500萬 中研院女主任二審改判2年8月
    2021/08/18 20:43

    「小鼠計畫」詐走500萬 中研院女主任二審改判2年8月
    通緝犯拿假證件應徵保全 再用影印機偽造住戶身分證盜百萬
    2021/07/16 16:15

    通緝犯拿假證件應徵保全 再用影印機偽造住戶身分證盜百萬

    泌尿系統癌症能不能打新冠疫苗？
    借人頭申領安心旅遊補助93團 旅行社涉詐428萬
    2021/05/05 21:08

    借人頭申領安心旅遊補助93團 旅行社涉詐428萬
    茶飲店開出千萬發票竟補開詐領 2業者交保
    2021/03/25 07:25

    茶飲店開出千萬發票竟補開詐領 2業者交保

    自備28萬起 海景 公園 城市大豐收
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播