誆有管道入讀美國學校 3家長交付194萬驚受騙

圖為新北市馬禮遜美國學校。（資料照，記者周湘芸攝）

2021/08/24 17:24

〔記者許國楨／台中報導〕台中市李姓女子誆稱丈夫是美國馬禮遜學校家長會委員、表姊與該校董事長特助熟識，只要支付學費、捐贈學校美金及佣金，可以協助就讀，3名家長信以為真共交付194萬餘元，還拿到李女偽造的收據，直到該校洽談入學事宜才驚覺受騙，台中地院依詐欺、偽造文書等罪判刑李女2年，並沒入犯罪所得194萬餘元。

判決書指出，前年10月間，39歲李女前往中市劉男經營的餐廳用餐並與劉攀談，發現劉希望兒子能進入台中馬禮遜學校就讀，即佯稱丈夫是該校家長委員，而表姊認識該校台北校區的董事長特助，可以協助就讀，隨即與對方互加入LINE好友。

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接著由李女假扮的「表姊」向劉誆稱，學校剛好有一對雙胞胎學生要轉學，校方會釋出名額，可透過董事長特助保留劉的兒子，但除了學費28萬2400元，另需捐款美金7000元（折合新台幣21萬2100元）給學校，並支付她及董事長特助佣金15萬元，致劉信以為真。

同年10月28日，李女誆代替有事在忙的表姊前往劉的餐廳，共向劉收取64萬4500元，並由李女偽造學費收據、及捐款的收據交付給劉，之後李女再向劉佯稱學校還有名額，劉便詢問友人王婦及王姓商人，兩人同樣信以為真，再由李女以同樣手法詐財。

共交付194萬餘元的3名家長，直到同年至馬禮遜學校台中校區欲商談入學事宜，見李女未出現起疑，經詢問校方始知受騙，加上李女避不見面提告，案件審理時，李女坦承因當時有龐大的經濟缺口犯案，合議庭予以判刑。

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