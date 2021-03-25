茶飲店開出千萬發票竟補開詐領 漏夜偵訊2業者

在桃園市經營連鎖茶飲店「成助茶（ChangeCha）」的業者劉炯宏（左），被移送北檢複訊。（記者錢利忠攝）

2021/03/25 00:54

〔記者錢利忠／台北報導〕在桃園市經營連鎖茶飲店「成助茶（ChangeCha）」的業者劉炯宏、合夥人郭祐誠，去年9月賣飲料開出1000萬元中獎發票，見沒人領獎，竟涉嫌以補開發票方式詐領未遂，台北地檢署24日指揮調查局北部地區機動工作站，兵分2路搜索及約談劉、郭2名被告，全案朝偽造文書及詐欺未遂等方向漏夜訊問中。

檢方原先只將劉炯宏列被告，經北機站初訊後，認定郭祐誠為共犯，昨晚（24日）將郭祐誠約談到案，2人經調查官初訊後，均以被告身分被移送北檢複訊，面對記者追問有無詐領獎金等諸多提問，2人均低頭未語。

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據悉，該張1千萬元中獎發票開出後，始終沒有中獎人出面領取獎金，劉、郭2人得知店裡開出1千萬元特別獎發票，竟大膽以補開發票方式試圖詐領，卻不知發票系統早已將中獎發票的檢查碼上傳財政部。

檢方調查，劉男原與郭男共同經營茶飲店，後來劉男退股，但仍持續協助該店管理收銀系統，劉男得知店裡去年9月開出中獎1000萬元、發票號碼為GB42024723的統一發票，竟於今年1月間登入店內收銀機電腦系統，虛偽開立日期為109年9月29日、中獎號碼GB42024723、消費金額為35元的發票，今年2月間持新開的不實發票欲兌領1000萬元中獎獎項。

不過，發票檢查碼與實際中獎發票上傳至財政部電子發票整合服務平台的檢查碼不符，因而遭拒絕兌領，事後北區國稅局分局要求茶飲店業者說明，劉男竟以茶飲店名義函覆聲稱，檢查碼為8514的GB42024723號統一發票才是正確開立的發票。

劉炯宏、郭祐誠為詐領獎金，今年2月要求茶飲店店員協助補開原來實際中獎的GB42024723號統一發票（正確檢查碼3793），並向北區國稅局分局人員提出檢查碼分別為8514（虛偽開立）及3793（店員補開）等2張GB42024723號統一發票，謊稱自己是中獎發票的消費人，因POS機異常，導致同時產生2張號碼相同的發票，因而被北區國稅局分局人員發覺異常而告發，全案因而曝光。

在桃園市經營連鎖茶飲店「成助茶（ChangeCha）」的業者郭祐誠，被移送北檢複訊。（記者錢利忠攝）

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