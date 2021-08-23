違規行駛人行道挨罰 警方舉發有瑕疵讓他免罰

馬姓駕駛因行駛在九份標線型人行道，一度挨罰；但法院認為，依法、依當下情形，員警均可攔截製單舉發卻採拍照方式進行，舉發方式已有程序瑕疵，判決撤銷罰單。（新北交通局提供）

2021/08/23 17:33

〔記者溫于德／台北報導〕馬男開車前往九份旅遊，卻因行駛在標線型人行道上，遭員警拍照舉發並遭裁罰。但台北地院認為，依道路交通管理處罰條例規定，除非不能或不宜攔截製單舉發，原則上應攔截製單舉發，且依當下路況並無人車壅塞情形，因此，員警舉發方式具程序瑕疵，判決撤銷罰單；可上訴。

判決指，今年2月20日周六下午，馬男開車赴九份卻遭員警拍照舉發行駛在標線型人行道上，遭台北市交通事件裁決所裁罰600元並記違規點數1點。

請繼續往下閱讀...

馬男不服，提起行政訴訟主張，他剛從民營收費停車場離開，出口便是人行道，若警察認為他違規應先勸導矯正，而非直接拍照舉發，請求撤罰。

裁決所解釋，員警客觀上考量九份老街假日人超擁擠，且汽車路路幅狹窄、恐影響後方車流，才無法當場攔停告發，並依道交條例規定製單舉發。

北院認為，依道交條例規定，員警或依法執行交通稽查任務的人員，除非是道交條例明文規定不能或不宜攔截製單舉發的情形，原則上應攔截製單舉發，如此一來可直接明確告知違規事項，也提供駕駛當場陳述意見的機會，一旦有所誤判，可即時獲得補救。

北院另勘驗採證照片發現，馬男違規地點是雙向道、僅1台車通行，兩側行人穿越道上也只有數名行人徒步，並無人車壅塞情形，加上馬男剛從停車場駛出、速度不快，只要員警向前持指揮棒或吹哨示警均可攔停馬男，並無不能或不宜攔截製單舉發情形，故舉發方式具程序瑕疵，判決撤銷罰單。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法