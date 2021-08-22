為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    買到高投報金雞母？竟是違建不能出租 賣家涉詐欺起訴

    郭男委請仲介刊登不實內容代售房屋，致林女以為是高投報的金雞母購入後，經鄰居告知才驚覺受騙提告，郭男也因此遭台中地檢依詐欺罪嫌起訴。（資料照）

    郭男委請仲介刊登不實內容代售房屋，致林女以為是高投報的金雞母購入後，經鄰居告知才驚覺受騙提告，郭男也因此遭台中地檢依詐欺罪嫌起訴。（資料照）

    2021/08/22 21:14

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市郭姓男子多年前購買西屯區某大樓5樓建物，包含6樓的違建，明知6樓屬違建不能出租，竟委請仲介刊登「5+6樓，使用近55坪，5樓月收3萬4000，6樓月收1萬5000元」等不實內容代售，致林女以為是高投報的金雞母購入後，經鄰居告知才驚覺受騙提告，郭男也因此遭台中地檢依詐欺罪嫌起訴。

    起訴書指出，郭男於2015年6月16日，透過仲介以660萬元向楊男購入某大樓5樓（包含6樓頂樓違建）建物，明知6樓頂樓違建是前手楊男擅自建造、隔間欲出租收益，經大樓其他住戶發現後向楊抗議，並向台中市政府檢舉，由都發局列為違章建築限期改善，楊即自行拆除違建，部分維持現狀。

    但郭於2年前委託仲介代為銷售，未將6樓違建被列管告訴對方，仲介即於同年在591房屋交易網站上，刊登高投報金雞母「5+6樓，使用近55坪，空間感一流，5樓月收3萬4000，6樓月收1萬5000元」等不實內容，致林女瀏覽後，誤認房子可出租收益，看屋後以720萬元購入。

    事後林女參加社區區權人會議時，經鄰居告知6樓違建因大樓住戶反對出租，且曾接獲通報拆除列管，已無法再行出租，始驚覺受騙提告，但郭男辯稱持有期間，都沒有接過任何報拆公文，也沒有跟仲介說6樓可以出租，但楊男證稱出售給郭時，曾告知違建因計畫出租而遭住戶反對及主管報拆、列管。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    贈女友近千萬現金和房產…情斷想討回 旅外富商首役吞敗
    2021/08/21 09:29

    贈女友近千萬現金和房產…情斷想討回 旅外富商首役吞敗
    誤信假柯P公文 10人買靈骨塔套牢...又被騙走4千萬
    2021/08/20 12:24

    誤信假柯P公文 10人買靈骨塔套牢...又被騙走4千萬
    「小鼠計畫」詐走500萬 中研院女主任二審改判2年8月
    2021/08/18 20:43

    「小鼠計畫」詐走500萬 中研院女主任二審改判2年8月
    詐124中國人逾5千萬 跨國詐騙集團42人被起訴
    2021/08/18 12:11

    詐124中國人逾5千萬 跨國詐騙集團42人被起訴

    LTN金牌風雲榜 中獎名單點我看
    社會今日熱門
    存8600萬泰達幣 遭駭客轉走
    2021/08/22 05:30

    存8600萬泰達幣 遭駭客轉走

    和酒女性交易「非陪酒範疇」法官認定侵害配偶權
    2021/08/22 05:30

    和酒女性交易「非陪酒範疇」法官認定侵害配偶權

    性交易是否侵害配偶權 實務無定論
    2021/08/22 05:30

    性交易是否侵害配偶權 實務無定論

    友用錯方法助戒毒 老師吸毒曝光判刑
    2021/08/22 05:30

    友用錯方法助戒毒 老師吸毒曝光判刑

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播