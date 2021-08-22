買到高投報金雞母？竟是違建不能出租 賣家涉詐欺起訴

郭男委請仲介刊登不實內容代售房屋，致林女以為是高投報的金雞母購入後，經鄰居告知才驚覺受騙提告，郭男也因此遭台中地檢依詐欺罪嫌起訴。（資料照）

2021/08/22 21:14

〔記者許國楨／台中報導〕台中市郭姓男子多年前購買西屯區某大樓5樓建物，包含6樓的違建，明知6樓屬違建不能出租，竟委請仲介刊登「5+6樓，使用近55坪，5樓月收3萬4000，6樓月收1萬5000元」等不實內容代售，致林女以為是高投報的金雞母購入後，經鄰居告知才驚覺受騙提告，郭男也因此遭台中地檢依詐欺罪嫌起訴。

起訴書指出，郭男於2015年6月16日，透過仲介以660萬元向楊男購入某大樓5樓（包含6樓頂樓違建）建物，明知6樓頂樓違建是前手楊男擅自建造、隔間欲出租收益，經大樓其他住戶發現後向楊抗議，並向台中市政府檢舉，由都發局列為違章建築限期改善，楊即自行拆除違建，部分維持現狀。

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但郭於2年前委託仲介代為銷售，未將6樓違建被列管告訴對方，仲介即於同年在591房屋交易網站上，刊登高投報金雞母「5+6樓，使用近55坪，空間感一流，5樓月收3萬4000，6樓月收1萬5000元」等不實內容，致林女瀏覽後，誤認房子可出租收益，看屋後以720萬元購入。

事後林女參加社區區權人會議時，經鄰居告知6樓違建因大樓住戶反對出租，且曾接獲通報拆除列管，已無法再行出租，始驚覺受騙提告，但郭男辯稱持有期間，都沒有接過任何報拆公文，也沒有跟仲介說6樓可以出租，但楊男證稱出售給郭時，曾告知違建因計畫出租而遭住戶反對及主管報拆、列管。

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