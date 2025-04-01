員工迷昏女同事猥褻得逞 摩斯漢堡：已開除且永不錄用

摩斯漢堡針對事件發出聲明。（圖擷取自摩斯漢堡官網）

2025/04/01 08:49

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕知名連鎖餐飲摩斯漢堡一名男店員在2023年上班期間，將含有麻醉藥成分的「迷昏藥水」摻入女同事的飲料裡，男子將女同事迷昏後觸摸對方胸部及下體，甚至以生殖器磨蹭，男子被依強制猥褻判刑1年10月，因和解賠償170萬元獲緩刑4年。對此摩斯漢堡發出聲明表示，事發當下即成立調查小組，在查明事件始末後立刻開除該職員且永不錄用。

摩斯漢堡（安心食品服務股份有限公司）針對「臺灣臺北地方法院刑事判決113年度侵訴字第5號」案件發出四點聲明。摩斯漢堡表示，在2023年接獲相關事件通知後，當下立即成立調查小組，並在查明事件始末後立即開除該犯行職員，永不錄用，毫無包庇，絕不寬貸。

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其次，摩斯漢堡強調，「以員工權益為第一優先，自始至終提供受害員工一切必要協助與諮詢，與員工站同一陣線，鼓勵進行提告並提供一切所需幫助」，另主動協助相關補償程序，以及持續關心心理狀況，同時極力保護當事人隱私。

摩斯漢堡表示，對於職場不法侵害零容忍，為保障員工權益，設有獨立申訴專線以及申訴信箱通報機制，一經通報即成立專案小組啟動調查，給予受害者適當保護與安置措施，且提供後續追蹤、輔導及身心照護資源。

此外，摩斯漢堡說明，為確保員工身心健康，全力打造安全職場，每年定期進行不法侵害觀念宣導，落實全體員工對不法侵害的認知，以貫徹「不法侵害零容忍」的目標，並建立安全、無歧視、互相尊重及包容的多元友善職場。

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