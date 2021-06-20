台中女警、民眾接力「讓愛傳出去」！ 善循環真實版溫暖人心

婦人雙手合十表達感謝之意。（記者許國楨翻攝）

2021/06/20 14:22

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名女警前天傍晚執勤發現婦人機車沒電，眼看烏雲密布唯恐婦人淋成落湯雞，主動代撥電話向車行說明位置求援，順利發動機車目送滿心感激婦人離開後，現場突下起傾盆大雨，沒帶雨具女警只好暫時躲雨，卻有熱心民眾突遞傘讓她得以繼續執勤，宛如電影「讓愛傳出去」真實版，善循環讓女警心中備感溫暖。

台中市第三分局勤工派出所女警林如凌，當天傍晚在大慶車站附近執勤時，發現林姓婦人無助的坐在路旁機車上，經詢問得知，林婦出門採買欲返家時發現機車沒電，便提供鄰近機車行電話讓她找救兵，沒一會兒林員發現烏雲密佈天色越來越暗，林婦卻仍在原處沒有離開，擔心她淋成落湯雞，便再次上前關心。

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原來疫情期間為了減少外出，林婦機車裝了滿滿水果乾貨，這些食物再加上車子本身重量實在太重，讓她無法獨自推車前往機車行，正在等待丈夫前來協助，林員見雨勢欲來，趕緊代林婦向機車行說明目前位置，貼心舉動讓林婦感動不已，想要和林員分享水果和饅頭被笑著婉拒。

車行老闆過不久就趕到現場順利發動機車，而在林婦離開不到5分鐘果然下起雨來，林員也在心中默默祈禱林婦能夠及時在雨勢滂沱前趕回家，但因大雨來得突然，未帶雨衣林員只好先站在鐵道下方暫時躲避，沒想到有熱心民眾騎車經過，竟遞來一把折疊傘並堅持要林員收下，林員見婉拒無效接受善心，在大雨中執勤也沒有淋成落湯雞。

林員返回派出所後仔細收妥這把愛心傘，日後也要將這份善意延續下去，提供給需要的民眾，回想稍早執勤時協助民眾的舉手之勞，從沒想過小舉動會獲得什麼回報，卻即時獲得民眾遞過來愛心傘，對於社會中時時存在的善意充滿驚喜，更感暖心。

林員熱心替婦人連繫機車行前來充電。（記者許國楨翻攝）

執勤遇大雨暖心民眾行經遞傘，林員表示會將這份善意延續下去。（記者許國楨翻攝）

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