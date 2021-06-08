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    首頁　>　社會

    體恤第一線消防隊員辛勞 基隆早餐點老闆快閃免費送餐慰勞

    市長秘書陳軍佐（左１）與義消顧問黃永翔（左２）早餐店老闆沈明樹（左４）與啓聖宮主黃志民（右１）特別快閃送早餐，慰勞基隆市消防局第一線的分隊同仁們（記者吳昇儒攝）

    市長秘書陳軍佐（左１）與義消顧問黃永翔（左２）早餐店老闆沈明樹（左４）與啓聖宮主黃志民（右１）特別快閃送早餐，慰勞基隆市消防局第一線的分隊同仁們（記者吳昇儒攝）

    2021/06/08 08:57

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕武漢肺炎持續延燒，第一線的醫護及警、消非常辛苦，許多民眾都想盡一份心力，慰勞他們。今日上午基隆一名早餐店老闆與義消顧問、民間團體，特別準備100多份早餐，快閃送到基隆市消防局2大隊9分隊，慰勞值班的同仁，讓大家感到非常窩心。

    在基隆地區開設早餐店的老闆沈明樹與啓聖宮主黃志民兩人聊天時談到消防弟兄們在防疫期間非常辛苦，想要慰勞卻不知如何是好，便詢問基隆市義消第三大隊顧問黃永翔意見，黃顧問想到剛好沈老闆本身就開早餐店，便建議三人一起集資，贈送消防隊員們一日早餐，給第一線值班的消防同仁。

    經黃顧問先行聯繫後，統計出消防局各分隊今日值班人數，準備100多份早餐，送到全市各分隊慰勞基層，黃永翔進一步表示，自己擔任義消顧問期間，知道第一線的同仁非常辛苦，且因為疫情關係勤務量增加，希望同仁在忙碌之時，別忘了吃早餐補充體力。

    同為義消顧問的市長秘書陳軍佐得知消息後，也表示想盡一份心力，另與顧問黃永翔共同準備200個防護面罩，要送給同仁們使用，剛好搭上快閃送餐便車，分別發送到各個分隊，給需要的同仁運用。

    消防局長陳龍輝得知老闆及義消顧問的善行後，非常感謝他們對於基層同仁的照顧，更感謝民眾在防疫期間體恤消防弟兄，送來許多物資打氣。

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    貼心的早餐店老闆沈明樹還幫同仁準備素食早餐（記者吳昇儒攝）

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    義消顧問黃永翔及市長秘書陳軍佐將早餐送到分隊慰勞同仁（記者吳昇儒攝）

    義消顧問黃永翔及市長秘書陳軍佐將早餐送到分隊慰勞同仁（記者吳昇儒攝）

    義消顧問黃永翔將早餐送到分隊慰勞同仁（記者吳昇儒攝）

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