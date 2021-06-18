潤寅董娘詐貸470多億 逃亡前又借2千萬不還

潤寅集團向銀行詐貸472億元案，董娘王音之被認定是全案主謀，一審被判刑28年、併科罰金6.5億元。（資料照）

2021/06/18 14:01

〔記者錢利忠／台北報導〕潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫婦，被控以不實交易及借新還舊等方式，向12家銀行詐貸470多億元，2人去年底分別被台北地院依違反銀行法等罪重判26年及28年，各併科罰金6億元及6.5億元；2人潛逃前另被控向某公司借款2000萬元未還，台北地檢署查出是王音之主導借錢，與楊文虎無關，今再依詐欺罪起訴王音之，楊文虎則不起訴。

檢方調查，2019年5月間，楊文虎、王音之夫婦潛逃美國之前，王音之指該公司是台化的合作廠商，為了向台化進貨銷往中東，涉嫌利用潤寅名義向富合源開發公司借款2000萬元，不料，最後潤寅惡性倒閉，楊文虎、王音之夫婦還於當年6月1日潛逃出境，富合源公司對2人提告詐欺。

請繼續往下閱讀...

潤寅詐貸案的一審判決指出，楊文虎、王音之為了向各銀行詐取款項，自2008年開始，以不實交易與借新還舊等方式，陸續向12家銀行詐貸包括台幣、美金、日圓在內等共470億餘元，共犯包括秘書、家人、律師、水果行老闆等多人；王音之雖陸續償還，仍滯欠多達43億餘元。

王音之庭訊時哭稱「美國經濟制裁伊朗，害慘了我」，透露1982年她成立尚逸實業，因經營不善倒閉、欠債3億多元，之後成立潤寅至伊朗打拚才還清債務，當年伊朗市場是韓國獨霸，她單槍匹馬走遍伊朗拓展貿易，除了一心一意還債，也要讓伊朗看見台灣品牌，沒想到美國經濟制裁伊朗，潤寅打下的江山化成泡影，才讓她落至如今下場。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法