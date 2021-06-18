基隆火燒船竄濃煙 消防海巡海陸灌救中

基隆市正濱漁港內「凱勝23號」漁船今天上午10時許發生火燒船意外。基隆市消防局獲報馳援，出動8輛水箱車前往灌救，海巡署基隆海巡隊也緊急出航，在海上灌救中。（記者林嘉東翻攝）

2021/06/18 11:09

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市正濱漁港內「凱勝23號」漁船今天上午10時許發生火燒船意外。基隆市消防局獲報馳援，出動8輛水箱車前往灌救，海巡署基隆海巡隊也緊急出航，在海上灌救中。

據指出，「凱」船是在進港時發生火燒船意外；由於火勢猛烈，濃煙竄升，數百公尺外都清晰可見，還好船體起火時，船員已被救出，無人受困。

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基隆市消防局今天上午10點40分獲報後，出動中正、信二、信義分隊共8車、20名消防員前往搶救，基隆海巡隊緊接著在10點51分航抵起火海域，以強力水柱灌救中。

基隆市正濱漁港內「凱勝23號」漁船今天上午10時許發生火燒船意外。基隆市消防局獲報馳援，出動8輛水箱車前往灌救，海巡署基隆海巡隊也緊急出航，在海上灌救中。（記者林嘉東翻攝）

基隆市正濱漁港內「凱勝23號」漁船今天上午10時許發生火燒船意外。基隆市消防局獲報馳援，出動8輛水箱車前往灌救，海巡署基隆海巡隊也緊急出航，在海上灌救中。（記者林嘉東翻攝）

「凱」船是在進港時發生火燒船意外；由於火勢猛烈，濃煙竄升，數百公尺都清晰可見。（記者林嘉東翻攝）

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