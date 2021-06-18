基隆正濱漁港漁船起火 濃煙沖天

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基隆市1艘漁船在正濱漁港旁發生火燒船，濃煙沖天而起。（記者林欣漢翻攝）
〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市1艘漁船凱勝23號，今天上午10時許在正濱漁港附近發生火燒船意外，濃煙沖天而起，場面十分驚險，基隆港務公司接獲通報，派遣船艇上前馳援，將起火漁船拖回正濱漁港岸邊，由港務消防分隊抽取海水滅火，目前火勢已獲得控制，至於詳細起火原因，還有待進一步釐清。
基隆市1艘漁船在正濱漁港旁發生火燒船。（記者林欣漢翻攝）
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