小火星引發六合夜市大火燒5房 釀禍鐵工被判拘役50天

麥姓鐵工悍接不慎導致小火星引發大火燒毀5房。（讀者提供）

2021/06/18 10:37

〔記者黃佳琳／高雄報導〕去年7月底，六合夜市傳出火警意外，警消出動39車87人搶救，花了快1小時才控制火勢，但已有5間房宅被燒毀，經調查後，發現是麥姓鐵工施工不慎，焊接角鐵產生小火星引發大火，高雄地院依失火燒燬現住建築物罪判他拘役50天，得易科罰金。

判決指出，去年7月29日下午2點多，麥姓鐵工在近六合夜市的南台路某便利超商3樓施工時，他在焊接角鐵沒有做好防火措施，小火星噴濺到2樓木頭牆面引發火勢，進而引燃附近可燃物，大火一發不可收拾，還波及到六合夜市上的3家店面和2家位於南台路的房舍。

請繼續往下閱讀...

警消獲報趕赴現場救援，一名陳姓（71歲）超商員工在火警時逃出，因身體不適倒在路旁，被警消送醫後無大礙，警消出動39車87人花了快1小時才控制火勢，其中一間被火舌吞沒的精品伴手禮店初估損失2、300萬元。

釀禍的麥姓鐵工也在第一時就向員警自首，說是他在鐵架焊接過程中，火星不慎掉落而引發火勢；高雄地院審理時，法官認為他犯後坦承犯行，但施工疏忽導致大火，幸經消防人員撲滅火勢，未釀成死傷，且符合自首要件，因此判他他拘役50天，得易科罰金，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法