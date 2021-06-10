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    中火煤倉輸送帶起火影響空品 中市府重罰500萬元

    中火輸煤轉運塔今天發生大火。（翻攝自記者爆料網）

    中火輸煤轉運塔今天發生大火。（翻攝自記者爆料網）

    2021/06/10 13:14

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中火力發電廠運煤輸送帶上午約7點發生大火，大量燃煤引發火勢猛烈，經過3個小時搶救後撲減，台中市環保局以空品監測PM2.5達90微克/立方公尺，周邊有明顯粒狀污染物及異味散布，將依違反《空污法》第32條規定，處最高500萬元罰鍰，並持續督促中火做好相關善後工作。

    環保局表示，中火使用的生煤由船運抵達碼頭後，藉由密閉式輸送設備將生煤輸送至生煤堆置場貯存、再由密閉式輸送設備將生煤輸送至發電機組，此次是生煤堆置場前的輸送設備發生火災，消防隊接獲通報後立即前往滅火，環保局早上7時許也前往了解，依稽查人員現場回報，早上約9時10分火災現場黑煙漸淡、漸獲控制；早上9時49分中火回報火勢已滅，將持續灑水避免復燃。

    環保局說明，稽查人員除立即到場，也同時指派空品監測車前往下風處監測，因當地氣象狀況風向為北北東風，且依空氣微型感測器發現下風處空品已受火災影響，加上下風處鄰近彰化縣，已透過中部7縣市合作平台通報彰化縣環保局，加強空品監測及適時通報可能受影響的民眾。

    此外，現場經空品監測發現PM2.5達90微克/立方公尺，且周邊有明顯粒狀污染物及異味散布，將依違反《空污法》第32條規定，處最高500萬元罰鍰，並持續督促中火做好相關善後工作。另，為避免消防廢水外流，現場已叮囑中火做好圍堵收集措施，環保局將持續了解現場狀況、監測空品影響情形，並適時通報彰化縣環保局同步掌握。

    台電說明，台中電廠傳出火警後，7時9分立即通報消防隊，消防隊隨即派員進廠搶救。目前火勢已經撲滅，現場持續灑水降溫。初步了解，由於運煤皮帶為橡膠材質，因此產生濃煙，惟確切起火原因及事故經過將由消防人員調查。

    台電指出，該轉運塔主要係負責將卸煤碼頭之燃煤運送至廠內煤場存放。目前電廠燃煤尚有15天安全存量，庫存充足，且各機組均正常運轉，供電不受影響。未來卸煤方式短期內亦可採取陸運替代，不會影響電廠用煤供應。

    中火輸煤轉運塔今天發生大火。（翻攝自記者爆料網）

    中火輸煤轉運塔今天發生大火。（翻攝自記者爆料網）

    環保局稽查中火火警後，依空污法重罰500萬。（記者蔡淑媛翻攝）

    環保局稽查中火火警後，依空污法重罰500萬。（記者蔡淑媛翻攝）

    中火輸煤轉運塔今天發生大火。（翻攝自記者爆料網）

    中火輸煤轉運塔今天發生大火。（翻攝自記者爆料網）

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