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    台南柳營科工區工廠大火 全面燃燒

    台南柳科獨棟工廠陷入火海，全面燃燒。（消防局提供）

    台南柳科獨棟工廠陷入火海，全面燃燒。（消防局提供）

    2021/06/11 22:10

    〔記者楊金城／台南報導〕台南市柳營科技工業區今晚（11日）9點20分發生工廠大火，1家廠房陷入火海，全面燃燒，台南市消防局至今已派遣3梯次救援，包括新營、柳營、東山 、六甲、官田、下營、白河、後壁分隊、白河中隊和第一大隊等19車40人前往灌救。目前清查無人員受困。

    目前消防局再加派5部水庫車前往支援，因廠內堆放樹酯原料，火勢猛烈。燃燒面積1600平方公尺。

    台南柳科獨棟工廠陷入火海，全面燃燒。（消防局提供）

    台南柳科獨棟工廠陷入火海，全面燃燒。（消防局提供）

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