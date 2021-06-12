台南柳科工廠大火非法堆置廢棄物釀災 南市環保局將重罰

柳科昨晚發生工廠大火。（記者楊金城攝）

2021/06/12 11:45

〔記者楊金城／台南報導〕台南柳營科技工業區昨晚發生工廠大火，整座廠房付之一炬，到今天（12日）上午10點多，100多位消防人員奮戰一夜，現場仍在悶燒，持續清理火場，最扯的竟是廠房內非法堆置廢塑膠混合物起火釀災，台南市環保局將嚴懲重罰。

環保局說，史坦利資源開發股份有限公司向柳科順家科技股份有限公司承租廠房，廢棄物再由昌聯實業有限公司收受廢塑膠混合物及廢塑膠等廢棄物堆放廠內，去年10月15日環保局稽查員巡查工廠發現，依違反廢棄物清理法將3業者移送台南地檢署偵辦中。

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因此次火災嚴重影響空氣品質，南市環保局也已採樣檢測，如檢測分析含有害空氣污染物時，將依違反空污法告發業者，最高可裁罰255萬元，若為蓄意起火將再次移送法辦。

環保局也早已要求業者在今年6月底提出清理計畫，環保局表示，將等待消防和警政單位調查火警原因後，現場災後遺留之廢棄物，將限期業者完成清除改善，以避免衍生二次污染情事。

環保局今天持續空品監測，認為天氣狀況之大環境為「東南風」吹拂，無逆溫效應，研判多數污染物會隨對流往高空擴散，對地面影響範圍不致太大。

新營警分局也已找到工廠最後離開的員工詢問，昨晚8點多最後離開的員工將廠內照明關燈，但開關怪怪的，最後將總電源關閉確保才離開。火警原因須調查釐清。

柳科昨晚發生工廠大火，100多名消員、義消前往灌救。（記者楊金城攝）

柳科昨晚發生工廠大火，100多名消員、義消前往灌救。（記者楊金城攝）

柳科工廠大火，竟是廠房內非法堆置廢塑膠混合物起火釀災，整座廠房付之一炬，到今天上午還在悶燒，清理火場。（記者楊金城攝）

柳科工廠大火，竟是廠房內非法堆置廢塑膠混合物起火釀災，整座廠房付之一炬，到今天上午還在悶燒，清理火場。（記者楊金城攝）

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