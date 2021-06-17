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    婦與前夫、盲眼婆婆赴黃泉獨活被控殺人 法官改加工自殺輕判8月

    陳女與前夫及婆婆輕生後倖存，卻被檢方指控殺人，法院一、二審都認定是加工自殺罪，台中高分院輕判徒刑8月。（資料照）

    陳女與前夫及婆婆輕生後倖存，卻被檢方指控殺人，法院一、二審都認定是加工自殺罪，台中高分院輕判徒刑8月。（資料照）

    2021/06/17 12:05

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市陳姓婦人的婆婆患病且幾乎全盲，鄭姓前夫也罹患癌症，她自己投資失敗背負債務，3人於2018年輕生，陳女昏迷3天多，甦醒時婆婆與鄭男都已死亡，台中地檢署卻認為，陳女與鄭男共謀殺害婆婆（鄭男之母）再輕生，依共同殺人罪起訴，但一、二審都認為，婆婆早已多次表達輕生之意，並無證據可證明陳女與鄭男先殺害婆婆，僅依加工自殺罪判處陳女8月徒刑，可上訴三審。

    判決書指出，陳女與鄭姓男子於2016年離婚，但仍同住一起，並聘僱看護工照顧婆婆（鄭男之母），婆婆年邁且視力低弱近乎全盲，多年前逐漸萌生輕生之意，鄭男又在2018年10月罹患癌症與失業，陳女也因投資失利背負債務，3人萌生輕生想法，他們先支開看護工阿雅，2018年10月29日下午3人尋短，事隔3天後，11月1日晚間，昏迷3天多的陳女甦醒，見前夫與婆婆都已死亡，社區管理員報警送醫脫險。

    台中地檢署偵查時，現場雖發現鄭男的遺書，但卻認為婆婆生前雙眼失明、重聽、患有阿茲海默症及老人癡呆症，生活無法自理需人照顧，並無行為能力，應無自殺意願與能力，懷疑是陳女與鄭男先殺害婆婆（母親），2人之後再自殺，另外，婆婆生前出售房地所得710萬元，分次匯入鄭男的帳戶，再匯入陳女帳戶，隨即提領一空，顯示陳女有殺害婆婆的犯罪動機，依殺人罪起訴。

    台中高分院卻認為，陳女作證說婆婆多次有輕生之語，理由是她成為兒子的負擔，有一次想尋短被她發現攔阻，另外，醫院病歷也顯示，婆婆與鄭男都有失眠等困擾，婆婆罹患帕金森氏症、鄭男有糖尿病與大腸癌等疾病，法醫鑑定也顯示，婆婆死因是一氧化碳及多種藥物中毒，口鼻沒有發現明顯被他人強制灌藥的證據，鄭男則是多種藥物中毒以及呼吸道阻塞窒息而死亡，死亡方式可歸類為自殺。

    法官認為，台中地檢署指控，陳女與丈夫共同先殺害婆婆再自殺，此說並無根據，尚無足採，至於鄭男與陳女之間，透過LINE討論輕生，法官認為，這些討論輕生的對話，還是難以論定陳女與鄭男共同殺害婆婆。

    法官強調，婆婆已長期有厭世之意，自責造成兒子鄭男的經濟壓力，無法排除婆婆與鄭男共赴黃泉的可能，且婆婆已經賣地，並無其他價值高的財物，陳女並無殺害婆婆的動機，依「罪疑惟輕」原則，只能認定婆婆與鄭男確實有自殺之舉，陳女提供助力並謀為同死，依加工自殺罪判刑8月，可上訴。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
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