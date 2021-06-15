司院副祕書長調懲戒法院 李國增接掌桃園地院

司法院人審會首度進行半視訊會議。（記者吳政峰攝）

2021/06/15 20:27

〔記者吳政峰／台北報導〕司法院人事審議委員會上月因為武漢肺炎疫情嚴峻，停開一次，本月雖然疫情警戒依舊維持三級，但司法院擔心若再不開人審會，將影響後續的人事遷調，故決定破天荒召開「半視訊會議」，15日進行審議，通過司法院副祕書長葉麗霞調懲戒法院法官、民事廳廳長李國增接桃園地院院長等議案。人令預計8月23日生效。

葉麗霞與李國增等人的人事遷調案原定上月討論，惟因疫情嚴峻而停辦一次，本月身兼人審會主席的司法院長許宗力認為不宜再拖，拍板舉辦史無前例的半視訊會議，亦即他本人、司法院副院長蔡烱燉、祕書長林輝煌、葉麗霞等四首長與學者專家到司法院開會，其他委員則透過線上視訊會議，避免移動、降低染疫風險。

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葉麗霞在擔任副祕書長之前，曾任新北地院院長，兩職年資加總6年，依法職期滿6年應卸任，故她將回歸審判，擔任懲戒法院法官，而副祕書長一職，目前為法官學院院長周占春接任呼聲最高。

周占春、林輝煌、台北地院院長黃國忠、新北地院院長陳賢慧等人長年跟隨大法官呂太郎打拼，因力推司法改革而一戰成名，法界稱之為「司改派」，也因以呂太郎馬首是瞻，亦有人稱其為「呂派」。因此，若周占春確定接副秘書長，他所留下的法官學院院長職缺，也不排除由呂派的人出任。

法官學院院長位高權重，有獨立預算，一年光出國考察費用就高達800萬元，又利於結識各界賢達，交友廣闊，呂太郎在擔任司法院秘書長之前，就是法官學院院長。一般認為，該職是進入司法權力核心的前哨戰。

人審會15日決議如下：

一、調派司法院副秘書長葉麗霞為懲戒法院法官。

二、調派司法院廳長李國增為臺灣桃園地方法院法官兼院長。

調派臺灣彰化地方法院法官兼院長邱志平為臺灣臺中地方法院法官兼院長。

調派臺灣高等法院臺中分院調最高法院辦理審判事務法官陳毓秀為臺灣彰化地方法院法官兼院長。

三、調派最高法院法官袁靜文及許錦印等2人為同院法官兼庭長。

四、調派臺灣桃園地方法院法官兼院長邱瑞祥為最高法院法官。

五、調派臺灣高等法院法官兼庭長蕭胤瑮、方彬彬、李釱任、臺灣高等法院調派最高法院辦理審判事務法官林麗玲、林海祥、臺灣高等法院法官周盈文、錢建榮、臺灣高等法院臺中分院法官許秀芬、福建高等法院金門分院調派最高法院辦理審判事務法官莊松泉等9人於最高法院辦理審判事務，至法務部司法官學院司法官班第63期分發（113年間）前1日止。

調派臺北高等行政法院調司法院辦事法官兼副廳長洪慕芳、臺北高等行政法院法官侯志融等2人於最高行政法院辦理審判事務，至法務部司法官學院司法官班第63期分發（113年間）前1日止。

六、調派臺灣高等法院調最高法院辦理審判事務法官李媛媛為臺灣高等法院法官兼庭長、臺灣高等法院臺中分院調最高法院辦理審判事務法官楊真明為臺灣高等法院臺中分院法官兼庭長、臺北高等行政法院調最高行政法院辦理審判事務法官高愈杰為臺北高等行政法院法官兼庭長。

七、調派臺灣高等法院法官楊皓清、臺北高等行政法院法官兼庭長程怡怡、臺灣桃園地方法院法官施育傑、臺灣花蓮地方法院法官陸怡璇等4人，分別以原職或新職調派司法院辦事。

八、臺灣桃園地方法院候補法官陳容蓉，候補成績經審查及格。

九、同意發給臺灣臺北地方法院法官林勇如刑事金融類型專業法官證明書。

同意發給臺灣桃園地方法院候補法官陳容蓉、臺灣臺中地方法院法官高士傑等2人勞動類型專業法官證明書。

同意發給臺灣新竹地方法院法官林建鼎家事類型專業法官證明書。

同意發給臺灣高雄少年及家事法院法官郭佳瑛行政訴訟類型專業法官證明書。

十、推選最高法院法官李寶堂、臺灣高等法院法官紀文惠、臺灣新北地方法院法官曹惠玲、國立臺灣大學法律學院副院長王皇玉等4人，為「司法院裁判書類審查委員會」委員。

推選最高行政法院法官蕭惠芳、臺灣高等法院臺南分院法官蔡川富、臺灣高雄地方法院法官李承曄、國立臺灣大學國家發展研究所教授劉靜怡等4人，為「司法院庭長任期審查委員會」委員。

推選最高行政法院法官蕭惠芳、國立臺北大學法律學系教授林超駿等2人，為「司法院職務評定再復核委員會」委員。

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