黑馬！新北地院院長林輝煌 將接司法院秘書長

2019-09-07 01:49

〔記者吳政峰／台北報導〕司法院祕書長呂太郎將於10月1日接任大法官一職，遺缺預定由新北地院院長林輝煌接任，由於秘書長一職為特任官，須經總統任命，若無意外，司法院近日將把人事公文送交總統府，請總統蔡英文發布錄令，以利如期就任。

林輝煌是台灣大學法律系畢業，司法官訓練所25期結業，長期在雲林地院服務，2002年因為用抒情體寫判決書，把自我情緒灌注在判決內，宛如作文，引發各界議論，頓時聲名大噪，連大法官孫森焱都曾公開呼籲應嚴肅看待。

正因寫出迥於正規裁判書體例的文字，並對被告多所同情，讓他被歸類在改革派一族，同為改革派的呂太郎接任秘書長後，去年刻意延攬他出任新北地院院長，從一名從未擔任過任何行政職的陽春法官，一下三級跳到直轄市法院首長，拔擢的力道與強度令法界難以想像，當時就有傳聞應是另有安排，果不其然，出任新北地院院長不到1年半的光景，再度向上竄升，榮膺司法院第三把交椅「秘書長」。

審判方面，林輝煌多站在被告角度設想，有時讓代表被害人的檢察官不知如何是好；人際方面，他待人和氣、親力親為，與同事間相處融洽，沒有官架子，頗受好評；行政方面，他只當過新北地院院長，行政職經歷少且短，任內較無重大建樹，這恐怕是他未來首要面對的挑戰。

司法院祕書長一職位高權重，許多公文到了秘書長就決行，權力不亞於院長，正因如此，這個職位所需要的特質必須有豐富的行政經歷，才能駕馭院內的繁雜事務與對外溝通協調，尤其是與國會的關係，一定要具備並充分顯現出調和鼎鼐的能力。

其次，秘書長是淘汰不適任法官的把關者，須有明確的果斷力以及願意割袍斷義的心理素質，忍受得住批評，該得罪同袍時不可心軟，該鐵血開鍘時不能手軟，否則一時的婦人之仁，恐將拉著全體法官陪葬。

秘書長為司法院長的幕僚長，也就是心腹，院長許宗力找林輝煌來接任呂太郎的風聲，早在一個月前就傳得沸沸揚揚，但因當時口袋名單還有不少重量級人選，如：高等法院院長李彥文，外界多認為依照行政資歷與審判經歷，第一人選應另有其人，而今許宗力心屬林輝煌出線，成為大黑馬，跌破眾人眼鏡，不過，最後的決定權，還是要等到總統點頭同意，發布錄令才算定案。

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