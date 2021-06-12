戒護人犯風險高 法官協會：讓法警先打疫苗

司法院日前申請，把法警及收發櫃台人員納入優先施打疫苗對象，被指揮中心以非高風險對象為由婉拒。（記者吳政峰攝）

2021/06/12 14:17

〔記者吳政峰／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，但受到中共阻撓，我國向國外取得疫苗一波三折，數量有限，中央流行疫情指揮中心決定依照風險級別，制定出優先施打疫苗的順序，納入第一線的值勤警消，但法官協會認為法警負責戒護人犯，若染疫，恐把病毒傳染給人犯，帶入監所內，因此呼籲指揮中心把法警當成警消，列入優先施打序位。

指揮中心日前回絕司法院所提出讓法警同仁優先接種疫苗的需求，法官協會表示「非常遺憾」。法官協會強調，第一線醫護確實需要疫苗保護，但也希望指揮中心能多多考慮在司法體制中第一線的法警同仁，不要讓他們須冒著高度的風險值勤，不只讓他們的身體健康備受威脅，也造成國家防疫的破口。

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法官協會解釋，法警的職務主要包括值庭、候審戒護、辦理具保責付、執行拘提、解送人犯、法院警衛、夜間值班、協助送達文書等事項，與從四面八方前來法院的民眾、檢察署所移送的犯罪嫌疑人以及在監所的被告接觸甚為頻繁。

以刑事案件為例，法警同仁必須第一線處理人犯，這些人犯即使在疫情期間，仍可能因為法院通緝、檢警執行專案而到案，自然可能來自台灣各地，更無法排除來自疫情相對嚴重的地區。縱使監所內有建置部分的負壓隔離舍房，但實際上間數寥寥可數，並不足以應付目前遇到的大規模疫情情形。

法官協會指出，如果法警同仁不幸染疫，除了法院可能有疫情擴散的風險外，萬一致戒護的人犯在移送過程中受到感染，再被送入更封閉的監所內，無疑就埋下了群聚感染的未爆彈。為此，建議指揮中心重視法警執勤如同第一線警消，將法警同仁列入施打序位中，不該法警執勤反成為國家防疫破口。

不過，目前並沒有直接證據顯示，接種武肺疫苗後，就不會傳染武肺病毒給其他人，輝瑞藥廠董事會主席博爾拉（Albert Bourla）日前對此表示，這部分仍待進一步的研究才能證實。

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