苗栗縣警局增置4副分局長、1交通隊副隊長 6/11上任

苗栗縣警察局增置4名副分局長及1名交通隊副隊長，警察局公告相關人事陞任及調整人員，於11日向新職單位報到。（資料照）

2021/06/09 18:44

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣警察局執行警政署推動「改善地方警察機關職位結構」修編作業，以及出勤業務需要，修正組織編制，增置4名副分局長及1名交通隊副隊長，警察局公告相關人事陞任及調整人員，於11日向新職單位報到。

苗栗縣警察局二線三星職缺過少，造成中階警官職務陞遷瓶頸，尤其是年改後，退休官警人數大減，人事升遷阻塞，升遷不易，警察局根據警政署推動「改善地方警察機關職位結構」修編作業，新增5名中階警官職務，包括苗栗、頭份、竹南、通霄等4個警分局增置副分局長各1名，及交通警察隊增置副隊長1名，共5名職缺。

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警察局公告相關人事陞任及調整人員，為頭份分局副分局長張進基調任苗栗分局副分局長，保安警察隊副隊長吳國偉調任頭份分局副分局長，督察科股長徐文明陞任頭份分局副分局長，督察科秘書黎萬輝調任竹南分局副分局長。

大湖分局副分局長蔡其宏調任通霄分局副分局長，通霄分局第三組組長郭朝文陞任大湖分局副分局長，大湖分局第三組組長陳衍馥陞任保安警察隊副隊長，及竹南分局第五組組長許豐都陞任交通警察隊副隊長。其他還有二線二星及二線一星警官的職務調整，統一於11日向新職單位報到。

苗栗縣警察局增置4名副分局長及1名交通隊副隊長，警察局公告相關人事陞任及調整人員，於11日向新職單位報到。（苗栗縣警察局提供）

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