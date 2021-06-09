為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    新北警閉關單位陸續開張 「防疫裝備吃到飽」奏效

    新北市街頭常能看到著「全副武裝」出勤的員警。（記者徐聖倫翻攝）

    新北市街頭常能看到著「全副武裝」出勤的員警。（記者徐聖倫翻攝）

    2021/06/09 11:25

    〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市為武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）重災區，連帶站在第一線的警方也多員確診，新北市警局統計，至今確診的警員計18人，中和警分局7人最多，但好消息是，本週已有多個單位恢復正常作業，居家自主健康管理的人員已返回崗位，中和警分局轄下受影響的4個單位也將於本週四全數恢復正常運作。

    新北市警局表示，上月底至本月初，蘆洲警分局成州派出所與民防組、新店警分局中民派出所、樹林警分局偵查隊，都已正常「開張」，居家自主健康管理人員全數回歸崗位，今日中和警分局交通分隊、安平派出所已正常上班，本週四前南勢派出所、中和偵查隊，以及刑大科偵隊也將恢復正常運行。

    從蘆洲警分局成州派出所於5月14日傳出第1員警務人員確診，接著陸續各分局也傳出壞消息，市警局統計至今日0時止，蘆洲警分局3員、新店警分局1員、刑警大隊2員、樹林警分局1員、板橋警分局4員、中和警分局7員，共計18員。

    但隨著市警局無上限提高第一線人員防護措施，市警局長黃宗仁下令所有防疫裝備必須準備到位，供一線人員「吃到飽」，新北市警務人員傳確診消息也漸漸打住，市警局策略奏效。市警局表示，到疫情趨緩前都會維持防疫物資無限供應現狀，讓同仁在第一線執勤時能夠安心。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    新北成州派出所2警確診 26人隔離結束健康返所開工
    2021/06/05 12:55

    新北成州派出所2警確診 26人隔離結束健康返所開工
    武漢肺炎》全國警察33人確診 雙北30人佔多數
    2021/06/01 20:33

    武漢肺炎》全國警察33人確診 雙北30人佔多數
    陳時中挨批「心中無警察」石明謹：4月底警即能公費打疫苗
    2021/05/26 12:40

    陳時中挨批「心中無警察」石明謹：4月底警即能公費打疫苗
    3.9萬員警為疫苗第一二類順位 陳宗彥：因應疫情將再調整
    2021/05/26 10:50

    3.9萬員警為疫苗第一二類順位 陳宗彥：因應疫情將再調整
    武漢肺炎》心疼警察辛勞 鄭文燦力挺：一路上最令人安心的背影
    2021/05/25 22:20

    武漢肺炎》心疼警察辛勞 鄭文燦力挺：一路上最令人安心的背影
    社會今日熱門
    嘉市少年隊小隊長火燒車身亡 網友貼照辦案「車門外有人影」
    2021/06/08 14:51

    嘉市少年隊小隊長火燒車身亡 網友貼照辦案「車門外有人影」

    台中8天2名車雨中「打水漂」警教「三動作」自保
    2021/06/08 13:02

    台中8天2名車雨中「打水漂」警教「三動作」自保

    志玲姊姊義賣年曆做公益遭盜圖 涉案臉書帳號本尊難查告不成
    2021/06/08 12:59

    志玲姊姊義賣年曆做公益遭盜圖 涉案臉書帳號本尊難查告不成

    苗縣禁移工外出 警取締21件違規
    2021/06/08 12:52

    苗縣禁移工外出 警取締21件違規 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播