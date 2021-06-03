警官「平調」不到3個月敗部復活 部屬送他這4字

李昆燁短暫在市警三分局擔任組長，這次重返刑事體系，接任歸仁警分局偵查隊長，部屬送上多肉植物盆栽恭喜他「校正回歸」。（記者王捷翻攝）

2021/06/03 23:17

［記者王捷／台南報導］台南市警歸仁分局新任偵查隊長李昆燁原是市警一分局偵查隊長，不過，今年3月25日突然「平調」三分局兩線三星防治組長，但他曾向市警局長方仰寧反映，想回到刑事單位，豈料經過不到3個月沉澱，又發布調任偵查隊長；三分局的部屬特地送上一盆多肉植物，恭賀他「校正回歸」。

李昆燁是警大631期畢業，畢業後被選入警官隊，擔任時任行政院長蕭萬長隨扈3年，解編後分發到警察電訊所6個月，工作相當單純，但有長官鼓勵他到中央發展，開啟他的刑事之路；在刑事局升任兩線三星偵查正後，正巧台南縣市合併開缺，讓他不用降調也能回台南。

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當時，李昆燁分發到市警局的最沒希望升官的後勤科當警務正，但是現任刑事局副局長李西河在台南任刑大隊長時，聽聞李昆燁曾在刑事局，因此2011年提拔當刑大偵二隊隊長，2013年市警二分局偵查隊長開缺，他一路在二分局擔任隊長到2018年調派號稱「天下第一」的市警第一分局當偵查隊長，拿下積分第一名的隊長缺。

今年3月，已經在台南刑事體系奮鬥10年、積分排名第一的李昆燁突然寫報告要調任非主管職，引起方仰寧注意，但念在他對刑事體系貢獻，「平調」當防制組長，少了「刑事兵符」，他常騎著機車去找失蹤人口，當了快3個月的內勤組長，他向局長反映希望能回到刑事體系。

今天李昆燁到歸仁分局報到，又回任偵查隊長，市警三分局的組員送他一盆多肉植物，用最近流行的「校正回歸」恭賀他。他則回應會競競業業，繼續在刑事體系奮鬥。

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