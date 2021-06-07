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    劍青檢改：各地檢無連線內網資安線路 籲部署司法資安對策

    劍青檢改今指出，在三級警戒及暫緩開庭政策下，犯罪不會因疫情而放假，傳統文書紙本模式已拖延案件偵辦，籲請行政院與法務部加速部署司法資安對策，有效回應疫情時代的治安情勢。 （資料照）

    劍青檢改今指出，在三級警戒及暫緩開庭政策下，犯罪不會因疫情而放假，傳統文書紙本模式已拖延案件偵辦，籲請行政院與法務部加速部署司法資安對策，有效回應疫情時代的治安情勢。 （資料照）

    2021/06/07 11:01

    〔記者錢利忠／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）全國三級警戒，司法院已責令全國法院暫緩開庭，不過各地檢署仍持續受理案件，由基層檢察官組成的劍青檢改今指出，在三級警戒及暫緩開庭政策下，犯罪不會因疫情而放假，傳統文書紙本模式已拖延案件偵辦，籲請行政院與法務部加速部署司法資安對策，有效回應疫情時代的治安情勢。

    去年3月20日，法務部召集會議研議居家辦公相關配套，當時資訊處報告：「本部已具有提供外部居家網際網路連線本部內網之機制，受效能及網路頻寬限制，約可提供20個連線同時使用」、「如要提供大規模（量）居家辦公連線能力，以增加500個連線數估算，建置專用虛擬私有網路（VPN）連線經費約需559萬7657元（含設備及軟體授權） 」、「本部並無相關經費可支應，建議相關業務應先以備援（代理）人力填補。」

    劍青檢改聲明指出，各地檢署受理刑事司法及治安案件，除24小時內處理現行犯、通緝犯及外勤相驗之外，仍持續受理各地司法警察移送湧入的案件，數量是刑事法院的數倍；如今，距離前次法務部研議居家辦公會議已過了1年3個月，迄今各地檢署仍無外部網路連線內網的資安線路，如此政府運作，令人咋舌。

    劍青檢改為此呼籲行政院及法務部，儘速補強「外部居家網際網路連線法務部內網機制」資安線路、研議開放檢警電子文書收發傳遞輸功能（未來亦可與律師公會研商，擴大適用於律師書狀）、設立公文書類暨傳票電子簽核功能、開放遠距視訊錄影錄音及筆錄製作之制度化。

    劍青檢改指出，國家治安工作及司法效能在疫情肆虐下，仍需檢警勉力維持，才能確保社會安定。盼行政院能儘速結合法務部，必要時邀集內政部及警政署，加速部署司法資安對策，提供科技資源及相關系統配套，跟上疫情時代治安情勢。

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