精緻司法偵查效能 劍青檢改：盼重罪現行犯才解送地檢署

司法院未派人出席研討會，檢察官林達希望司法院負起修法責任。（劍青檢改提供）

2021/03/21 14:00

〔記者陳慰慈／台北報導〕去年7月，台中地檢署檢察官洪佳業受理4起獨立的酒駕案，在同一庭內合併訊問4名互不認識被告，被台中高分檢認定違反偵查不公開，有「重大違失」並報請考評不良好，引發檢察官議論，由基層檢察官組成的劍青檢改昨特別為此舉辦研討會，盼修法將最重本刑5年以下的現行犯不予解送，讓檢察官能專注於重大刑案的處理。

劍青檢改指出，現行《刑事訴訟法》第92條規定，逮捕現行犯後應即解送檢察官，法定刑1年以下之罪者，則得經檢察官許可不予解送，依現行實務，警察逮捕解送檢察官的案件，以酒駕、施用毒品及竊盜案比例最高，但酒駕罪法定刑已由過去1年以下徒刑修法提高為2年以下徒刑；施用毒品罪則為3年以下徒刑，甚至不少超商竊盜案件，縱使竊取物價值僅100元，法定刑亦為5年以下徒刑，都必須解送，導致檢警花費大量資源在這類案件上，排擠了真正重大刑案要在24小時內處理的寶貴時間。

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與會者建議，如能修法將「不予解送的範圍」放寬，例如修法改為最重本刑年5以下徒刑的案件，或者列舉特定輕罪案類來放寬，最終仍由當天內勤檢察官許可不予解送，即可保障嫌疑犯受拘禁的狀態符合憲法比例原則，且節省警察解送輕罪人犯的耗損，也讓檢察官能專注於重大罪案現行犯的處理。

與會的政大法律系楊雲驊教授指出，德國刑事訴訟法對於人身自由如此重大的侵害，要求法院的參與，無論是事前的羈捕令或現行犯逮捕後的審查，都是由法官來辦理；檢察官陳宗元也說，德國和美國的法制，現行犯逮捕也都是直接送請法院審查有無羈押必要，並強調這對檢察官的司法官屬性沒有影響。

法務部長蔡清祥致詞表示，上任後致力於改善檢察官辦案環境，不論在硬體的辦公廳舍，在軟體的人力爭取、辦案系統及其他行政支援等挹注，不遺餘力，近年來，檢察機關新增非常多業務，為解決檢察體系工作負擔沉重及人力不足問題，法務部也不間斷向人事總處爭取請增員額。

蔡清祥說，為讓有限的人力及司法資源能夠有效合理運用，檢察官能夠投注更多心力在重大案件的偵辦，法務部非常重視如何合理化檢察官工作負擔，已陸續推動「立案審查中心」、「簡化不起訴處分書類製作」及「強化高檢自為偵查功能，降低發回續查次數」等積極作為，各位齊聚在此探討內勤的制度與實務問題，目的也是想如何以最有效率的方式，做好內勤的業務，以發揮檢察官身為司法官的職責，他也期待檢察官要勇於承擔責任，這也正是人民對檢察官的期待。

法務部長蔡清祥、檢察總長江惠民、高檢署檢察長邢泰釗、檢察司長林錦村昨均到場參與座談會，立法委員蔡易餘、李貴敏、邱顯智、前立委黃國昌律師也到場評論與談。

法務部長蔡清祥出席建青檢改研討會。（劍青檢改提供）

與會的立委李貴敏認為檢察官工作繁重，允諾會協助向行政院主計總處爭取預算員額。（劍青檢改提供）

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