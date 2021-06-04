李傅中武轟北市府調查失真 要求撤回報告澄清真相

針對日前黑衣人闖入中崙所事件，被指涉嫌關說，台北市議員李傅中武3日發聲明自清。（記者方賓照攝）

2021/06/04 19:40

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市警局松山分局4月爆發黑衣人事件，北市府專案調查報告內容指出，北市議員李傅中武建議警方與黑衣人相互道歉；對此李傅中武今發表聲明嚴正抗議，反批北市府專案小組僅憑爭議當事人避重就輕、斷章取義的片段陳述，就草率做成報告對外公布，誤導大眾並對他造成二度傷害，要求市府應撤回報告並還原真相。

李傅中武捲入松山黑衣人事件，據北市府報告內容稱，警方採其建議「是不是兩方道歉還是教官道歉的畫面，是比較好的新聞處理」因此安排雙方4月22日公開和解；李傅昨日便極力澄清，今再發聲明對北市府的調查報告表達嚴正抗議，怒批專案小組對當天的事實調查並未真實還原真相原貌。

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李傅中武表示，調查小組未向他本人求證，也未問過當天在場的警察局公關室主任等3人，未盡查證事實經過，僅憑事件爭議當事人避重就輕、斷章取義的片段陳述，便草率作成調查報告對外公布，已嚴重誤導社會大眾。

李傅中武認為，調查報告經媒體引述報導後，已對他造成二度傷害，要求北市府專案調查小組應撤回該份報告，並給予相關當事人完整說明機會，還原真相經過並澄清錯誤。

台北市議員李傅中武今天再發出抗議聲明，怒批北市府對松山黑衣人案的調查，僅憑爭議當事人避重就輕、斷章取義的片段陳述，就草率做成報告對外公布，誤導大眾並對他造成二度傷害，要求市府應撤回報告並還原真相。（台北市議員李傅中武提供）

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