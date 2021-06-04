自由日日shoot》李傅中武轟林志誠欺瞞 害他上當

台北市議員李傅中武曾發聲明，強調絕無關說，若涉及松山分局任何不法行為，願意辭去議員職務。（資料照，記者蔡思培攝）

2021/06/04 05:30

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市議員李傅中武表示，他是警政衛生委員會召集人，日後要安排專案報告，有義務先了解來龍去脈，因此請警察公關、前分局長林志誠、中崙派出所前所長許書桓到辦公室說明，當時林謊稱黑衣人未砸物、未叫囂，全因教官楊忠蒞先挑釁惹事端，才會建議要教官出面，絕無要求警方向黑衣人道歉。

李傅中武說，當天一見到林志誠，第一時間就說，讓人闖入派出所囂張砸電腦、還縱放嫌犯實在太離譜；林當下否認，推說是媒體瞎講，強調對方非黑幫份子、無不良素行，都是善良正當年輕人，因不知楊忠蒞身分，誤以為是工友，才到警局內討公道，期間不慎推倒紅龍才撞到電腦。

請繼續往下閱讀...

稱只建議教官出面

未要求向黑衣人道歉

李傅中武說，若如林所言，記者會內容並未完全對外說明，教官酒後惹事，警方有錯在先，他是依林志誠說詞，才認為教官應出面，若對方確實無幫派背景、無任何不法，教官有錯就要認錯。

李傅中武說，林志誠從一開始就欺瞞，給予錯誤資訊，事後全案逐漸明朗，才知受騙，便當面向警察局長陳嘉昌表達不滿，認為警方不該提供錯誤資訊。

北市副市長黃珊珊說，李傅中武是議會警政衛生委員會召集人，才去理解案情，無施壓或要求須與人和解等情。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法