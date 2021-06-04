為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    自由日日shoot》李傅中武轟林志誠欺瞞 害他上當

    台北市議員李傅中武曾發聲明，強調絕無關說，若涉及松山分局任何不法行為，願意辭去議員職務。（資料照，記者蔡思培攝）

    台北市議員李傅中武曾發聲明，強調絕無關說，若涉及松山分局任何不法行為，願意辭去議員職務。（資料照，記者蔡思培攝）

    2021/06/04 05:30

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市議員李傅中武表示，他是警政衛生委員會召集人，日後要安排專案報告，有義務先了解來龍去脈，因此請警察公關、前分局長林志誠、中崙派出所前所長許書桓到辦公室說明，當時林謊稱黑衣人未砸物、未叫囂，全因教官楊忠蒞先挑釁惹事端，才會建議要教官出面，絕無要求警方向黑衣人道歉。

    李傅中武說，當天一見到林志誠，第一時間就說，讓人闖入派出所囂張砸電腦、還縱放嫌犯實在太離譜；林當下否認，推說是媒體瞎講，強調對方非黑幫份子、無不良素行，都是善良正當年輕人，因不知楊忠蒞身分，誤以為是工友，才到警局內討公道，期間不慎推倒紅龍才撞到電腦。

    稱只建議教官出面

    未要求向黑衣人道歉

    李傅中武說，若如林所言，記者會內容並未完全對外說明，教官酒後惹事，警方有錯在先，他是依林志誠說詞，才認為教官應出面，若對方確實無幫派背景、無任何不法，教官有錯就要認錯。

    李傅中武說，林志誠從一開始就欺瞞，給予錯誤資訊，事後全案逐漸明朗，才知受騙，便當面向警察局長陳嘉昌表達不滿，認為警方不該提供錯誤資訊。

    北市副市長黃珊珊說，李傅中武是議會警政衛生委員會召集人，才去理解案情，無施壓或要求須與人和解等情。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    自由日日shoot》松山之亂北市調查／分局長林志誠說謊 明知滅證卻稱停電
    2021/06/04 05:30

    自由日日shoot》松山之亂北市調查／分局長林志誠說謊 明知滅證卻稱停電

    防疫2.0 這兩款家電防疫神助攻
    社會今日熱門
    台南台江大道2車追撞引發火燒車釀3死、千萬超跑成廢鐵
    2021/06/03 08:20

    台南台江大道2車追撞引發火燒車釀3死、千萬超跑成廢鐵

    鄰居噪音引發殺機 手握刀刃抵抗險喪命
    2021/06/03 08:01

    鄰居噪音引發殺機 手握刀刃抵抗險喪命

    老翁口腔不潔發臭、補牙脫落 竟遷怒牙醫控告傷害...
    2021/06/03 12:39

    老翁口腔不潔發臭、補牙脫落 竟遷怒牙醫控告傷害...

    宜蘭車禍 機車起火燃燒 騎士送醫不治
    2021/06/03 09:37

    宜蘭車禍 機車起火燃燒 騎士送醫不治 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播