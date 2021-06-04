自由日日shoot》松山之亂北市調查／分局長林志誠說謊 明知滅證卻稱停電

林志誠已被懲處調離松山分局長職務，台北市警局研議是否再處分。（資料照）

2021/06/04 05:30

黑白大和解 李傅中武建議

〔記者鄭名翔、邱俊福、劉慶侯／台北報導〕台北市警松山分局4月爆發黑衣人闖中崙派出所及所長等人滅證案，台北市政府專案小組調查結果出爐，直指時任分局長林志誠在4月22日記者會前，已掌握監視器遭人為格式化，仍對外謊稱停電才沒有影像，並接納台北市議員李傅中武建議，當天下午安排警方與黑衣人上演大和解「握手」橋段。

台北地檢署上月偵結此案，刑事部分林志誠獲不起訴，全身而退；前中崙所長許書桓、巡佐傅榮光涉嫌滅證，2人認罪獲緩起訴。因外界仍認為有疑點，台北市長柯文哲令市府成立專案小組調查。

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調查報告指出，時任松山分局教官楊忠蒞4月16日在外飲酒惹事，被多人追進中崙所叫囂、砸毀電腦螢幕，基層爆料後，林員22日上午舉行記者會，否認對方有暴力行為，並稱是停電導致無監視器畫面。但北市警局長陳嘉昌27日證實監視器遭人為刪除。

調查認為警所巡佐傅榮光「擔心現場員警被處分、影響聲譽跟派出所」，建議許書桓將影像格式化，2人共同滅證。21日內部調查，許就提及影片被格式化，林召開記者會前，已知許指稱硬碟被格式化，卻未釐清，就對外謊稱停電未錄到影像，「顯有輕忽率斷之違失」。

報告指出，22日早上李傅中武邀林志誠與其他主管至辦公室，建議「是不是兩方道歉還是教官道歉的畫面，是比較好的新聞處理」，林志誠參考議員建議，而「握手部分是臨時安排」。因遭批警察與黑道和解，林隨後道歉。

報告認為，楊忠蒞擔任技術教官，業務內容對員警有實質影響力，提議刪畫面的傅榮光任職已久，致使年輕剛到任十個月的許書桓不敢得罪，再加上法治、紀律觀念薄弱，才犯下滅證大錯；報告建議未來教官應納入輪調機制，及對駐地監視系統訂出保存及存取權限管理辦法。

林志誠否認事先知道滅證

林志誠回應說，記者會前的專案會議，他未看到所長職務報告，只記得所長表達會不會程序錯誤才格式化，但他及在場幹部認為，不可能按一個鍵就格式化，詢問是否可能是停電造成，其他幹部覺得有此可能，記者會才有停電的說法，他未事先得知影片遭滅證，沒刻意說謊。

北市警 研議是否再次處分

台北市警局表示，林已被懲處調為非主管職務，市府調查結果出爐後，將另行研議是否再予處分。

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