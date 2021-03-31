維護電塔不慎觸電 男子下半身3度燙傷送醫搶救中

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救護人員趕抵現場，緊急將李男送往醫院搶救。（記者吳昇儒翻攝）
〔記者吳昇儒／新北報導〕年近40歲的李姓員工今日上午10時33分前往新北市瑞芳魚坑路附近電塔進行維護時不慎觸電，下半身3度燙傷、脫皮，意識清楚。台電人員立刻斷電將人解下至地面，送往醫院搶救，詳細事故原因仍待釐清。
新北市消防局接獲通報後，立刻趕往現場，並派遣救護車協助救援。救護人員抵達時，初步檢視其傷勢，發現李男下半身3度燙傷嚴重，所幸意識清楚，緊急將人送往三軍總醫院救治。
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