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    新竹火車站驚傳惡狼出沒！高一女遭威脅「持刀插肚」逼口交

    新竹火車站旁傳歹徒恐嚇女學生企圖性侵。（記者蔡彰盛攝）

    新竹火車站旁傳歹徒恐嚇女學生企圖性侵。（記者蔡彰盛攝）

    2021/03/27 18:16

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹火車站26日晚間有歹徒跟蹤1名高一女學生，還揚言持刀傷害女學生脅迫性侵，所幸女學生十分冷靜逃過一劫，女學生事後將整個過程寫在個人IG，提醒大家注意人身安全，內容讓家長、學生震憾，並在學生群組瘋傳。警方表示已掌握嫌犯身分，將儘速緝捕歸案。

    被害女學生寫到「他說是一個被社會背叛的人，沒有人給他愛，妹妹你人真的很好，有些人走掉就不理我了，你還會聽話的跟我旁邊，我是個今晚就要自殺的人，要不是看你這麼真誠可愛，我就從你肚子插下去，當我今晚的陪葬品了」、「你可以給叔叔愛好不好，你是處女嗎？幫我口交可以，或者是旁邊有廁所，你可以給叔叔你的處女嗎？或是讓我摸一下都好」。

    被害女學生當下不想理會，而且因剛吃飽完火鍋想上廁所，沒想到歹徒竟尾隨，還在廁所門外問「妹妹你不會報警吧，你有自慰嗎？…幫叔叔口交可以嗎，不然讓我看你的胸部5分鐘就好，讓我舔你下面也可以。」

    女學生急中生智回答：「我有婦女疾病有很多分泌物什麼的。」歹徒問「會臭嗎？」她回答「會」，期間歹徒還懷疑為何她上廁所上這麼久，是不是偷偷報警。女學生走出廁所後，剛好有幾個學生經過，雖女學生用唇語要求幫忙報警，但色狼突然問「是你同學嗎？」讓女學生驚嚇，只好跟著色狼走。後來女學生佯裝媽媽打電話來催她，故意說，媽媽在火車站等她了，同學也在找她。

    沒想到色狼不罷休，竟追問女學生「你會口交嗎？」女學生裝傻反問「什麼是口交」，色狼回「就是舔下面」，甚至要求女學生如A片情節在街頭的角落做，所幸後來一堆男學生迎面走過來，女學生趕緊抓著其中1個男學生跟著離開現場，其他學生得知狀況趕緊協助報警。

    新竹市警局第二分局東門派出所證實，昨天晚間7點多在中華路的公車站，有高中女學生報案遭到性騷擾、恐嚇、強制等言行，已調閱影像鎖定歹徒，將儘速緝捕歸案。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
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