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    國民黨立委林奕華前主任 性侵判3年10月須入獄

    林廷霖。（取自網路）

    林廷霖。（取自網路）

    2021/03/27 05:30

    下跪、傳簡訊道歉 未獲原諒

    〔記者張文川／台北報導〕國民黨籍立委林奕華的前辦公室主任林廷霖，前年離職後竟在林奕華服務處的儲物間性侵女志工，事後他雖下跪、傳簡訊道歉仍未獲原諒，轉而改口雙方有情愫，辯稱遭設局陷害；但一審、二審都不採信，均依強制性交罪判刑3年10月，最高法院昨駁回上訴，林廷霖確定要蹲苦牢。

    判決指出，林廷霖2019年4月19日離職，同月28日晚間以心情不佳為由，用LINE邀被害女志工、里長、議員助理等人，到復興南路的林奕華服務處飲酒聚餐，林坐在女志工旁，酒後開始對她毛手毛腳；喝至凌晨散會，林將她留下，違反其意願，將她拖進服務處儲物間強吻，強渡關山硬上。

    拖進服務處儲物間硬上 拗有情愫

    林事後傳手機訊息，並透過朋友道歉，還向她示愛，但未獲原諒，林態度大轉變，辯稱他才是受害者，還稱遭對方恐嚇，審理時進一步稱雙方有情愫，卻遭設局陷害。

    台北地院認定林廷霖事後辯稱兩情相悅，喊冤稱遭誣陷，毫無悔意，且從未道歉，重判3年10月；檢、辯都上訴，林堅稱合意，檢方認為判太輕，並請求宣告褫奪公權。

    高等法院仍認定林的犯行構成強制性交罪，維持3年10月刑期，林犯案時已非公職，未宣告褫奪公權。最高法院認為二審已充分說明事實認定與量刑理由，沒有違誤，駁回上訴定讞。

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