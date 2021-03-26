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    首頁　>　社會

    追「女神」被打槍 渣男竟率眾擄人暴打性侵、脫光錄影

    高等法院依強制性交等罪重判李男8年6月、恐嚇取財未遂等罪判主嫌陳男6年徒刑。（資料照）

    高等法院依強制性交等罪重判李男8年6月、恐嚇取財未遂等罪判主嫌陳男6年徒刑。（資料照）

    2021/03/26 22:49

    〔記者楊國文／台北報導〕新北市19歲陳姓男子愛慕在醫院工作的24歲女子小敏（化名），展開熱烈追求遭拒，竟夥同李姓等友人強押她到烏來山區，毆打、喝令脫光衣物錄影、甚至性侵，還逼迫她向錢莊借貸。高等法院斥責陳男等人手段惡質，對被害人造成重大傷害，依強制性交等罪重判李男8年6月、恐嚇取財未遂等罪判主嫌陳男6年徒刑，至於蔡男、連男各判9月、7月，2人均可易科罰金。還可上訴。

    檢方起訴指出，陳男認識在醫院上班的小敏後，對她的美貌為之傾倒，奉為「女神」，但追求被拒絕，打算教訓她，去年4月間夥同李姓、蔡姓、連姓男子等人，開車到小敏任職的醫院堵人，強押剛下班的小敏到烏來山區徒手及持拖鞋毆打，還抓她的頭部撞電線桿，更喝令她脫衣全裸，拿手機強拍影片。

    不僅於此，陳男、李男等人明知和小敏無債務糾紛，竟逼她向錢莊借貸10萬元做為賠償，但她因文件不齊無法借到錢。而李男趁著小敏獨處時性侵得逞。

    隔天，陳男等人再度帶著小敏到地下錢莊借錢，嗆聲「如果再借不到錢就死定了，敢亂跑就讓你斷手斷腳」。眼尖的地下錢莊老闆察覺小敏神情有異，偷偷問她查知內情，塞錢給她，替她叫計程車，但小敏沒逃跑成功，仍被陳男等人抓到，押到中和山區以球桿暴打，致她全身多處瘀傷，所幸有民眾機警報案，警方循線將陳男等人逮捕。

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