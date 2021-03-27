吃定她不敢聲張、報案 惡狼4度性侵陌生女子

宋男去年2月到9月間，4度在公園對女子強制性侵、猥褻，被桃園地院判處5年8月徒刑。（記者鄭淑婷攝）

2021/03/27 09:41

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市男子宋德生於去年2月間，在蘆竹區某公園見1名女子獨自到該處牽機車，藉故攀談竟趁機以手指性侵她，見女子不敢聲張、報案，食髓知味屢到公園等女子下班，去年9月5日他4度找上女子，女子無助哭泣引來路人報案，宋男惡行才被揭露，宋男一度否認犯行，認為用手指不算性侵，桃園地院法官日前依強制性交、強制猥褻共4罪，判處宋男應執行5年8月徒刑。

宋男與被害女子完全不認識，去年2月間他藉故搭訕，趁四下無人伸手強摸女子胸部，女子不斷哭喊「不要這樣摸我」，宋男卻步步進逼，強行脫下她褲子以手指性侵；宋男得逞後發現女子沒有報案，去年5月間又跑到公園等候女子下班，以相同手法對女子性侵得逞，去年8月他第3次到公園堵人，行徑越來越囂張，直接擋在機車前方阻擋去路，並跳上後座亂摸女子身體，見附近有警察才趕忙逃離。

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去年9月宋男第4次出現犯案，女子無助哭泣、與宋男發生拉扯，路人見狀協助報案，女子被帶到派出所才顫抖著向警方吐露「從年初就開始遭宋男性侵，今天已經是第4次了」；宋男面對警方詢問還一副無所謂說「哪有性侵」，警方告知「用手指也算」，宋男才坦承「有啦」，第1次後覺得女子不會報案，後續就多次找上她。

宋男似乎擔心吃上重罪，在法院開庭時翻供，僅坦承有摸、否認性侵，不過女子指證歷歷、前後供述一致，法官不採信宋男說詞，依2個強制性交罪各判處宋男3年2月徒刑、2個強制猥褻罪各判處7月徒刑，共應執行5年8月徒刑，可上訴。

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