7旬老翁開車訪友 山區繞數小時「鬼打牆」沒油且陷溝

75歲陳姓老翁衣著單薄手拿竹枝當登山杖，凌晨氣溫降低站在虎山山頂，警方找到他時，他已非常疲累。（中興警分局提供）

2021/03/26 14:38

［記者陳鳳麗／南投報導］住彰化縣芬園鄉的75歲老翁，開小貨車外出想去南投訪友，卻開車在草屯、中興繞行好幾小時，彷彿「鬼打牆」一直繞行，卻找不到友人家，到了深夜10時往虎山上開，開到車子沒油，一輪還陷山溝，他驚嚇過度加上肚子餓，昏昏沈沈往石山步道上行，站在山頂「等人來載」，幸好中興派出所員警凌晨上山尋獲已累到快虛脫的老翁。

這位陳姓老翁2、3天前下午跟家人說要到南投朋友，開著小貨車出門後，一直找不到朋友家，就在草屯、中興新村一帶繞來繞去，怎麼繞就是又回到開過的地方，而他開了數小時的車，就是無法找到友人的家。

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到了深夜10時多，陳姓老翁開車經過中興新村省府圓環，接著開到虎山步道，天色昏暗，他又極度疲累，車子不僅沒油，而且還一輪陷入水溝。當時手機沒電，無法撥打電話，不知為何就往虎山步道上行，一路走到山頂。

陳姓老翁家人見他到晚上仍未回家，連忙報案，彰化警分局啟動協尋，經手機定位，晚間9時多出現在草屯，10時許在中興新村，彰化警方通報南投縣警方幫忙找人，中興派出所警員陳弘霖調閱遠端監視系統，發現陳姓老翁的貨車10時許行經省府圓環，研判他可能到虎山，立即會同所長吳文平等人上山尋找，最後在凌晨0時多，終於在中興新村省府後方虎山步道的山頂尋獲。

陳姓老翁十分虛弱疲累，還撿了一根長竹枝當登山杖，警方找到他時，他就拿著長竹枝站在路上，員警問他為何在這裡，他回答：「我等人來載我！」，員警後來陪他慢慢走下山，帶回派出所等其家人來接。

陳姓老翁下山後，沒有發現他的小貨車，可能因驚嚇過度也忘了停在何處，後由警方派另一組人往步道另一個出口找尋，才找到小貨車。

中興派出所員警請老翁上巡邏車，載他回派出所等候家人。（中興警分局提供）

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