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    首頁　>　社會

    民俗月夜驚魂！ 阿公騎單車找不到家以為「鬼打牆」

    警方在超商前發現體力已明顯不支的黃姓阿公。（記者許國楨翻攝）

    警方在超商前發現體力已明顯不支的黃姓阿公。（記者許國楨翻攝）

    2020-08-29 20:48:46

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市年近八旬的黃姓阿公一早騎鐵馬出門運動，一直到深夜還未返家讓家人好焦急，原來阿公一路騎到距住家10公里遠外的地方，眼看夜幕低又找不到路一度以為「鬼打牆」，還好有熱心超商店員直覺有異報警求助，警方連人帶單車載回警所後透過人臉辨識系統比對，始得知疑有失智狀況的阿公身分通知家人帶回，虛驚一場。

    台中市第三分局健康派出所前天深夜11點多獲報，轄內和昌街口超商前有名疑似迷途老人，警員林育男、江青憲、林俐伶到場後發現老翁對於相關提問都回答得不清不楚，只是逕自喃喃自語「是不是遇到鬼打牆，不然怎麼都找不到路」，由於老翁身上沒有任何證件，員警研判應有失智狀況，隨即將老翁及其騎乘的單車一併載回警所查證。

    員警透過人臉辨識系統及指紋交叉比對後，確認老翁身分是年近八旬的黃姓阿公，趕緊通知家屬前來，家屬表示，阿公每日上午都會騎著腳踏車在家附近繞行運動，當天卻不知為何會從北屯區騎到南區，這段將近10公里的路程騎了一整日，難怪會體力不支，家人見天黑了阿公卻還沒回家，由於正值民俗月，又四處找尋未果，更是讓人心急如焚。

    幸好接獲警方通知尋獲阿公並得知安然無恙後，才得以放下心中大石，感謝警方熱心相助，才不致發生憾事；警方則提醒民眾，家中有易走失失智長輩，可向市府社會局申請「防走失手鍊」，在身上配掛聯絡資訊，或直接在衣服縫上聯繫方式，讓警方能夠快速聯繫家屬，避免發生意外。

    員警將阿公連人帶單車載回警所，進一步查出身分通知家屬帶回。（記者許國楨翻攝）

    員警將阿公連人帶單車載回警所，進一步查出身分通知家屬帶回。（記者許國楨翻攝）

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