8旬翁稱莫名騎車入山「鬼打牆」 牛屎坪居民疑遇「魔神仔」

2019-03-02 16:22

〔記者歐素美／台中報導〕86歲謝姓老翁，2月28日晚間突然騎機車從豐原區住家外出未歸，隔日，民眾在偏遠的新社區牛屎坪（下坪）產業道路山溝遠山溝發現1輛陌生機車，因當地很少有陌生人進出，居民趕緊報警，警方到場發現機車為失蹤謝姓老翁所有立即展開搜尋，果然發現體力透支的謝姓老翁；謝姓老翁表示，因騎機車到附近「鬼打牆」，加上電話不通，才待在現場等候救援。

3月1日上午8點多，新社區牛屎坪（下坪）產業道路附近居民，發現1輛陌生機車停放在山溝，因該產業道路甚少有陌生車輛出入，加上前一晚上8點多，居民一直聽到「吹狗雷」（狗吠聲），擔心有事發生，趕緊報警。

東勢分局東興派出所副所長宋明光及警員陳世宗獲報後趕赴現場，經查詢發現該機車非失竊車輛，車主為86歲謝姓老翁，家屬剛於3月1日上午6點向豐原分局翁子所通報失蹤。

員警立即與熱心民眾展開搜救行動，終於在附近香蕉園旁的產業道路發現體力透支的謝姓老翁，幸無大礙，員警將老翁帶回派出所休息，並提供早餐及豆漿等供老翁補充體力，同時通知家屬前來帶回。

謝姓老翁供稱，2月28日下午5點多，其莫名其妙騎著機車外出，漫無目的一直往東邊山區騎去，騎了約20公里後，就在山區產業道路打轉，機車並撞上一旁山壁後熄火，因不知道自己到底到了哪裡，要打電話連絡家人，手機卻打不出去，只好在附近找一個地方等待救援，幸好員警找到他。

附近民眾懷疑謝姓老翁是遇到俗稱的「魔神仔」，才被帶到山區；東勢分局則呼籲民眾家有年長者，除隨時關心且留意長者行蹤外，同時可向社會局申請愛心手鍊，以利走失後協尋。

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