高雄監獄集體性霸凌 爆同牢房獄友「6人玩1鳥」

高雄監獄爆發集體性霸凌，個性陰柔的受刑人被多位獄友摸下體猥褻長達2個月。（資料照）

2021/03/25 10:41

〔記者黃佳琳／高雄報導〕小明（化名）因案入獄，他個性陰柔、內向，常被獄友取笑，還替他起「妹仔」、「三八」等用來駡女生的綽號，小明不想跟獄友起衝突，多次隱忍後，竟讓同房獄友認為他好欺負，同房8人，由顏姓房長帶頭，其中6人玩他的鳥鳥長達2個月，直到監所人員查看監視器發現異狀，才阻止這件集體性霸凌事件。

判決指出，2018年5月21日傍晚5點多，小明裸露上半身、僅著內褲坐在牢房裡看書，同房的顏姓房長躺在他旁邊休息，顏見小明好欺負，先用左手控制住小明的手後，再用右手去摸小明的鳥鳥，小明見狀奮力掙扎，同房的曾姓、許姓等獄友見狀，竟沒有幫小明脫離魔掌，反而出手幫顏壓制住小明，讓顏男套弄小明的鳥鳥、奶頭長達1分半。

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小明被欺侮後，見顏男是牢舍的房長，有一定的權力，他擔心自己告狀後會被修理得更慘，不敢聲張的他，反而助漲了顏男等人的惡膽，接下來2個月時間，不但顏男對他性霸凌，連同房的舍友也有樣學樣，沒事就來摸他的鳥，或是用腳故意踩他的鳥，讓小明痛苦不勘。

小明被長期被性霸凌後行為出現異狀，引來監所人員注意，經監所人員調閱房舍內的監錄畫面，才揪出顏男等人的惡行；高雄地院審理時，顏男等人否認犯行，辯稱自己只是在跟小明玩，沒有惡意。

但法官根據監錄畫面及相關事證，不採信顏等人的說詞，加上顏本身是房長，負責協調舍房內受刑人生活秩序並代表該舍房受刑人與監所主管溝通，具有一定權力，因此依利用權勢猥褻罪重判他徒刑7年，其餘5人也被依強制罪和強制猥褻罪各判4年5月至6年6月不等刑期，而同牢房中有一位王姓受刑人因「袖手旁觀」沒有加入欺負小明的行列，被法官判無罪，全案可上訴。

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