雄監凌虐受刑人致死案 2管理員、4受刑人判3年至10年6月

高雄監獄管理員被控涉凌虐受刑人致死。示意圖與新聞事件無關。（資料照）

2020-08-24 17:25:11

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄監獄管理員李振賓、邱楷燈被控，聯手其他受刑人凌虐陳姓受刑人致死案，高雄地院審結今午宣判，李振賓共同犯凌虐人犯致死罪，判刑9年6月，另偽造文書處刑1年6月，應執行10年6月；邱楷燈共同犯凌虐人犯致死罪，判刑8年，又共同犯行使公務員登載不實文書罪，處刑1年4月，應執行有期徒刑9年，可上訴。

共犯蔣姓受刑人共同犯凌虐人犯致死罪，處有期徒刑6年6月，另偽造文書判10月，應執行有期徒刑7年、劉姓受刑人共同犯凌虐人犯致死罪，處有期徒刑4年2月，黃姓受刑人共同犯凌虐人犯致死罪，處有期徒刑4年6月，蕭姓受刑人共同犯凌虐人犯致死罪，處有期徒刑3年10月。

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判決書指出，高雄監獄受刑人陳男於108年10月17日下午，以腳踹踢舍房房門發出聲響，監獄管理員李振賓竟逾越管教之必要程度，竟與同事邱楷燈及受刑人蔣、劉、黃、蕭共同基於私行拘禁以剝奪行動自由、凌虐人犯犯意聯絡，將陳姓受刑人拘禁在「仁園」鎮靜區。

該處在「仁園」外鐵門與舍房走道鐵門之間、主管休息室門前，且地上有U型扣環，並在其等現場實力支配下，由蔣以腳、徒手攻擊陳的腹部，李振賓則以腳多次猛力踢擊陳的腹部、頭部，引起其長聲哀嚎，並大聲辱罵陳，及持咖啡澆淋在陳所戴著安全帽之頭部及肩膀上。

邱楷燈及劉、黃、蕭則在旁戒護、看管，其等共同以此方式凌虐、剝奪陳之行動自由，同日下午5時33分許，邱楷燈始與黃、蔣、劉、蕭共同將陳解回13號舍房，邱楷燈明知他遭上開凌虐過程，身體必定受有傷害，回舍房後已出現嚴重病灶，對其痛苦舉動不聞問，不予治療、救護，任他在舍房內哀嚎、呻吟，導致延誤救醫，直到當日晚間10時20分許，陳經急救無效，仍告不治。

李振賓為隱匿實情，與邱楷燈共同基於公務員登載不實文書並進而行使之犯意聯絡，在其等職務上所掌之高雄監獄場舍日夜勤值勤人員聯繫簿、戒護科舍房日誌、夜勤舍房值勤日誌簿、監視系統監看紀 錄簿等公文書。

案經揭露檢方主動調查，雖然被告均避重就輕，否認犯行，高雄地院審酌被告李振賓等6人各自涉案犯罪情節輕重，以及否認犯行和犯後態度，迄今尚未與被害人家屬達成和解，犯罪所生損害未獲填補，依凟職等罪重判6人3年至10年6月不等徒刑。

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