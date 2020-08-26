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    受刑人遭凌虐致死 監院糾正高雄監獄、矯正署

    高雄監獄陳姓受刑人遭凌虐致死，監察院通過糾正高雄監獄與矯正署。（資料照，記者黃良傑攝）

    高雄監獄陳姓受刑人遭凌虐致死，監察院通過糾正高雄監獄與矯正署。（資料照，記者黃良傑攝）

    2020-08-26 17:47:23

    〔記者謝君臨／台北報導〕高雄監獄管理員夥同擔任「服務員」的受刑人，涉對陳姓受刑人踹踢、澆淋咖啡成重傷，且延誤救治黃金時間，致陳遭凌虐致死；監委蔡崇義等人調查發現，雄監於案發後未深入調查，錯失調查時機，管理及監督不周；而矯正署無法及時掌握囚情動態，皆難辭監督、管理不周責任；監察院通過糾正矯正署、雄監。

    針對本案，高雄地院前天以凌虐人犯致死等罪，判2名管理人員各10年6月、9年徒刑，同夥4名受刑人各判刑3年10月至7年不等。

    監委蔡崇義、王幼玲、高涌誠調查發現，陳姓受刑人有精神障礙症狀，長期服用藥物，卻因出現「不服管教」的行為，被安置於違規房。而監所長期以來徵選受刑人出任「服務員」，協助管理人員，容易發生執行偏頗，甚或假藉主管之命代行戒護工作情事。

    蔡崇義指出，本案有管理員對不遵守規定的陳姓受刑人踹踢，澆淋咖啡，並命不具公權力的「服務員」為受刑人施用刑具，帶至監視器未拍到角落凌虐，其中一位管理員全程目睹，卻對受傷的陳姓受刑人消極不處理，導致陳肋骨斷裂，內臟出血致死。

    糾正案文指出，雄監於事件發生後，未本於權責深入進行調查，並覈實通報矯正署；且送醫診斷為「食物梗塞導致窒息」，無外傷紀錄，致使錯失調查時機，相關主管管理及監督不周；矯正署無法及時掌握囚情動態，難辭監督、管理不周責任，均核有怠失。

    蔡崇義表示，雄監戒護管理員未如實記載公文書，是明知事實而故意不登載。而後為規避調查，又於「施用戒具紀錄簿」上不實登載內容，均已使相關公文書失真，再陳報長官核章而行使之，涉犯使公務員登載不實罪嫌。

    調查報告另指出，雄監5年前曾發生人犯挾持典獄長事件，監視器設施理應有所加強，但本案被害人疑被不當管教之處，仍為監視器死角，明顯違背相關規定；又，雄監去年採購微型密錄器15組，並指示於特殊情況或於攝影機死角有所處置時，應配戴保全證據，以便及時採證，但本案值勤人員未落實執行。

    蔡崇義說，雄監對陳姓受刑人的教化、矯正與輔導，有未盡周延之處，仍有精進空間，以符合監獄行刑法「使受刑人改悔向上」規範的意旨，進而減少不當管教的事件發生；另，矯正署應本於權責深入清查妥處，並加強「兩公約」等人權教育訓練宣教，有效防制酷刑事件，以維人權保障。

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