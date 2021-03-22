街頭喬事引盤查 他「4條通」撞警欲逃反露餡就逮

何男因心虛支吾其詞。（記者許國楨翻攝）

2021/03/22 11:20

〔記者許國楨／台中報導〕幾名年輕人上週五深夜在中市北屯區一處國小附近聚集，因聲量過高引起巡邏員警注意盤查，期間因案遭通緝何姓男子心虛緩慢移動腳步企圖落跑，反被盯上列為優先盤查對象，他先是支吾其詞接著突然撞開警方拔腿狂奔，但員警早已有所防備，一個反手便將其壓制，查證發現他因槍砲等4案遭通緝，順利逮人解送歸案。

台中市第五分局北屯派出所警員李隆明與楊文政，當晚巡邏行經轄內昌平路上某國小附近，發現數名男子聚集且音量不小疑似喬事，兩名員警直覺有異唯恐衍生事端，通知其他同仁前來支援，以優勢警力上前盤查，此時其中一名男子向李員宣稱，與員工聚集在此談論事情時，李員注意到後方的24歲何男在與員警對眼時眼神閃爍、飄忽不定，且四處東張西望避開觀察。

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經驗老到的李員提高警覺，直接靠近何男優先盤查，何男先是左右查看，要求是否可以先讓他與朋友說個話，並且說話吞吞吐吐不願告訴警方資料，如此不尋常反應顯現其心虛，李員再次請其告知證號，何男不得已緩緩說出證號時還想偷步落跑。

好在李員早密切注意何男舉措，即便被拔腿狂奔何男撞了一下，李員因身材壯碩不動如山，反到是較為瘦小何男撞的向後絆了一下，立即被李員出手壓制，經查，何男目前因涉4案遭發布通緝，其中詐欺及槍砲案件還是遭法院判決有罪的通緝犯，依法逮捕帶返所偵辦後解送歸案。

分局長林沐弘嘉許同仁認真巡邏，並積極針對有犯罪之虞或違序之人進行身分盤查，進而查獲不法分子，而警方打擊犯罪絕不手軟，也會主動出擊，展現警方維護治安的決心，並呼籲不法之徒不要以身試法。

何男接下來企圖撞開員警逃跑仍被當街壓制。（記者許國楨翻攝）

何男接下來企圖撞開員警逃跑仍被當街壓制。（記者許國楨翻攝）

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