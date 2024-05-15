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台中低胸辣媽載2歲兒站踏板 稚子誤催油門暴衝撞超商

王女準備停車之際，站在腳踏板男童誤催油門。（擷自「社會事新聞影音」）

王女準備停車之際，站在腳踏板男童誤催油門。（擷自「社會事新聞影音」）

2024/05/15 21:46

〔記者許國楨／台中報導〕一名穿著火辣的女子騎車到台中一處超商前，站在腳踏板男童下車時，因誤催油門，導致機車失控暴衝撞擊店門口，引發熱議，轄區警方說，經查，這名媽媽騎車載兒子衍生意外，所幸母子均無大礙，但男童站在腳踏板也沒戴安全帽，依道交條例可開罰。

近日網路瘋傳一段影片，台中市第六分局今天表示，經查案發地點是在西屯區成都路上一家超商，本月11日晚間，36歲王姓少婦騎機車載2歲的兒子前往該處，正準備停車還沒熄火之際，站在腳踏板男童突伸手拉機車油門手把，導致機車失控往前衝撞超商門口，造成牆柱碰撞受損。

發生意外後，王女左腳受傷，兒子則是頭部擦挫傷，現場留下姓名與電話給店員，因無大礙即先離開現場，警方接獲店員報案到場處理，但因王女已離場，無法酒測，初判王女有其他不當駕車行為。

警方表示，當時男童站在機車腳踏板，也沒戴安全帽，依道路交通管理處罰條例第31條第5項、第6項，機車附載人員或物品未依規定者，處駕駛人300元以上600元以下罰鍰；機車駕駛人或附載座人未依規定戴安全帽者，可處駕駛人500元罰鍰，提醒民眾需遵守交通規則。

機車暴衝失控。（擷自「社會事新聞影音」）

機車暴衝失控。（擷自「社會事新聞影音」）

機車直接衝撞超商。（擷自「社會事新聞影音」）

機車直接衝撞超商。（擷自「社會事新聞影音」）

事發地在圖中超商前。（民眾提供）

事發地在圖中超商前。（民眾提供）

超商牆柱因機車碰撞受損。（民眾提供）

超商牆柱因機車碰撞受損。（民眾提供）

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