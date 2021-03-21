台中霧峰公墓火燒山7小時 消防員疾呼「掃墓不燒墓」

近日進入掃墓高峰期，引發的雜草火警讓消防人員疲於奔命，消防局第三大隊今天疾呼大家「掃墓不燒墓」。（記者陳建志翻攝）

2021/03/21 14:02

〔記者陳建志／台中報導〕霧峰區中正路144巷霧峰第5公墓旁，昨天上午8點多起火燃燒，火勢並延燒到一旁的竹林釀成火燒山，因水源不易到達，消防局出動5個分隊，20多名警義消到場滅火，前後花了7個多小時才將火勢撲滅，消防員全都累壞了，因接下來2週進入清明掃墓高峰期，台中市消防局第三大隊今天在臉書專頁疾呼民眾「掃墓不燒墓」，「遵守四不二記得」，別讓清明掃墓變成國定放火日。

台中市消防局昨天上午8點20分左右接獲報案，指稱霧峰區中正路144巷底，「萬斗六坑」的霧峰第5公墓旁出現雜草火警，火勢並往左側延燒，陸續派遣霧峰、溪湳、仁化、十九甲、大里等分隊，出動20多名警義消到場滅火。

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因火勢延燒一旁竹林，加上火場坡度陡峭，消防人員和水源不易到達，出動小型水箱車中繼送水，並接了15條消防水帶才將水源送到火場滅火，因火勢持續延燒，一直到昨天下午3點30分左右才終於撲滅火勢，前後延燒7個多小時，讓消防員全都累壞了。

因接下來兩週進入清明掃墓高峰期，台中市消防局第三大隊今天在臉書專頁發文，希望大家不要再讓消防員疲於奔命，強調祖先一定很高興子孫去緬懷悼念祂們，但應該不會樂見掃墓結束後，自己的家卻燒起來了，因此提醒大家「掃墓不燒墓」，掃墓並「遵守四不二記得」，「不燒雜草、不丟菸蒂、不讓冥紙飛揚、不放爆竹煙火」，還有「記得滅餘燼、記得收垃圾」。

台中霧峰第5公墓旁昨天火燒山延燒竹林，消防局出動5個分隊，花了7個多小時才將火勢撲滅。（記者陳建志翻攝）

台中霧峰第5公墓旁昨天火燒山延燒竹林，消防局出動5個分隊，花了7個多小時才將火勢撲滅。（記者陳建志翻攝）

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