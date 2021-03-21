為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    台中霧峰公墓火燒山7小時 消防員疾呼「掃墓不燒墓」

    近日進入掃墓高峰期，引發的雜草火警讓消防人員疲於奔命，消防局第三大隊今天疾呼大家「掃墓不燒墓」。（記者陳建志翻攝）

    近日進入掃墓高峰期，引發的雜草火警讓消防人員疲於奔命，消防局第三大隊今天疾呼大家「掃墓不燒墓」。（記者陳建志翻攝）

    2021/03/21 14:02

    〔記者陳建志／台中報導〕霧峰區中正路144巷霧峰第5公墓旁，昨天上午8點多起火燃燒，火勢並延燒到一旁的竹林釀成火燒山，因水源不易到達，消防局出動5個分隊，20多名警義消到場滅火，前後花了7個多小時才將火勢撲滅，消防員全都累壞了，因接下來2週進入清明掃墓高峰期，台中市消防局第三大隊今天在臉書專頁疾呼民眾「掃墓不燒墓」，「遵守四不二記得」，別讓清明掃墓變成國定放火日。

    台中市消防局昨天上午8點20分左右接獲報案，指稱霧峰區中正路144巷底，「萬斗六坑」的霧峰第5公墓旁出現雜草火警，火勢並往左側延燒，陸續派遣霧峰、溪湳、仁化、十九甲、大里等分隊，出動20多名警義消到場滅火。

    因火勢延燒一旁竹林，加上火場坡度陡峭，消防人員和水源不易到達，出動小型水箱車中繼送水，並接了15條消防水帶才將水源送到火場滅火，因火勢持續延燒，一直到昨天下午3點30分左右才終於撲滅火勢，前後延燒7個多小時，讓消防員全都累壞了。

    因接下來兩週進入清明掃墓高峰期，台中市消防局第三大隊今天在臉書專頁發文，希望大家不要再讓消防員疲於奔命，強調祖先一定很高興子孫去緬懷悼念祂們，但應該不會樂見掃墓結束後，自己的家卻燒起來了，因此提醒大家「掃墓不燒墓」，掃墓並「遵守四不二記得」，「不燒雜草、不丟菸蒂、不讓冥紙飛揚、不放爆竹煙火」，還有「記得滅餘燼、記得收垃圾」。

    台中霧峰第5公墓旁昨天火燒山延燒竹林，消防局出動5個分隊，花了7個多小時才將火勢撲滅。（記者陳建志翻攝）

    台中霧峰第5公墓旁昨天火燒山延燒竹林，消防局出動5個分隊，花了7個多小時才將火勢撲滅。（記者陳建志翻攝）

    台中霧峰第5公墓旁昨天火燒山延燒竹林，消防局出動5個分隊，花了7個多小時才將火勢撲滅。（記者陳建志翻攝）

    台中霧峰第5公墓旁昨天火燒山延燒竹林，消防局出動5個分隊，花了7個多小時才將火勢撲滅。（記者陳建志翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    火燒厝急叩119！消防員到場傻眼 竟是「冥宅」失火…
    2020/09/11 18:42

    火燒厝急叩119！消防員到場傻眼 竟是「冥宅」失火…
    台中墓地火警1天逾20起 消防員疲於奔命
    2020/03/08 17:27

    台中墓地火警1天逾20起 消防員疲於奔命

    台中最強買房熱區 北屯機捷特區漲聲起
    公墓火警1天63起 苗栗縣消防隊員疲於奔命
    2020/02/09 17:35

    公墓火警1天63起 苗栗縣消防隊員疲於奔命
    魚池公墓火燒20頃 往來日月潭人車急閃避
    2019/02/20 20:05

    魚池公墓火燒20頃 往來日月潭人車急閃避
    社會今日熱門
    彰化和美透天厝清晨火災 7人一度受困搶救送醫
    2021/03/21 08:11

    彰化和美透天厝清晨火災 7人一度受困搶救送醫

    高雄爆人倫血案！被兒子持刀砍傷 老爸全身傷逃出門求救
    2021/03/21 08:55

    高雄爆人倫血案！被兒子持刀砍傷 老爸全身傷逃出門求救

    恆春漁會選舉涉賄選案 游姓樁腳10萬元交保
    2021/03/21 09:08

    恆春漁會選舉涉賄選案 游姓樁腳10萬元交保

    阿里山林火監測未預警？ 林管處：視地被、氣候條件因應
    2021/03/21 09:34

    阿里山林火監測未預警？ 林管處：視地被、氣候條件因應

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播