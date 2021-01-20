羅榮乾爆醜聞後光速退休 吹哨者保護協會：速度令人不敢置信

前法務部保護司長羅榮乾（見圖）被指不當飲宴往來頻繁，是唯一被移送監察院的人。台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會今天發文揭露，羅榮乾在醜聞爆發後光速退休，速度之快令人不敢置信。（資料照）

2021/01/20 16:06

〔即時新聞／綜合報導〕司法院近日公布與富商翁茂鍾不當接觸的法官名單，共20人捲入，引發外界震撼，其中前法務部保護司長羅榮乾被指不當飲宴往來頻繁，是唯一被移送監察院的人。台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會今天發文揭露，羅榮乾在醜聞爆發後光速退休，速度之快令人不敢置信。

日前佳和實業董事長翁茂鍾不當宴請檢調人員的行政調查結果出爐，檢調人員共20人捲入，其中曾任法務部保護司長的羅榮乾，是20人之中唯一被移送監察院的人，法務部強調，羅榮乾雖未捲入翁茂鍾的案件，但不當飲宴往來頻繁，已引發外界不當聯想，損害司法人員信譽，情節非輕。

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臉書粉專「台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會」表示，羅榮乾曾淪為翁茂鍾軍師小弟，「帶著翁茂鍾與檢察總長吃富豪宴，還陪同出面喬土地開發」，在醜聞爆發後，便就光速退休。

文中指出，2020年9月9日，監察院審議通過調查報告，隔天高檢署就替羅榮乾向銓敘部提報退休，2020年9月14日，羅榮乾退休就火速生效，「這個退休程序，經本會向數位檢察官探詢，火速的程度，令人不敢置信，從未見過如此神速的案子」。

台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會對法務部提出多點質疑，「明知羅榮乾涉弊程度如此深，為何協助其火速完成退休程序？如此光速，前例何在？是否未來所有的檢察官申請退休，都可要求比照這種效率辦理？配合這樣玩法胡搞，當初為了防止『涉弊就趕緊退休』的《法官法》修正，豈不成為笑柄？」

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